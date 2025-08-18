Fin de una era: Bolivia rompe con 20 años de la extrema izquierda y se encamina a una histórica segunda vuelta presidencial

Publicado por Sabrina Martin 17 de agosto, 2025

Bolivia se encamina por primera vez en su historia a una segunda vuelta presidencial, en un escenario que deja fuera al Movimiento al Socialismo (MAS), la fuerza de izquierda que gobernó el país durante casi 20 años. Los resultados preliminares de las elecciones celebradas el domingo sitúan a Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano, con alrededor del 31% de los votos, y al expresidente Jorge “Tuto” Quiroga, con un 27%, como los dos contendientes que disputarán la presidencia en balotaje.

La jornada marca un quiebre histórico: la corriente política que lideró Evo Morales desde 2006 y que continuó en el poder con Luis Arce queda relegada. El candidato del MAS, Andrónico Rodríguez, apenas alcanzó el 8% y no logró entrar en la definición, confirmando un fuerte retroceso de la izquierda boliviana.

El derrumbe del favorito

El gran golpe de la elección lo protagonizó el empresario Samuel Doria Medina, que había liderado las encuestas hasta hace pocos días. Con una campaña de alto gasto y presencia mediática, quedó finalmente en tercer lugar con cerca del 20%, sin opciones de avanzar al balotaje.

Otros aspirantes, como Manfred Reyes Villa (7%) y el oficialista Eduardo del Castillo (3%), también quedaron fuera de competencia.

La sorpresa de Rodrigo Paz

Rodrigo Paz, hijo del expresidente Jaime Paz Zamora (1989-1993), fue la gran sorpresa de la jornada. Con una campaña modesta centrada en la promesa de “barrer la corrupción”, pasó al primer lugar en las preferencias. Su trayectoria incluye cargos como diputado, alcalde de Tarija, gobernador y actualmente senador por Comunidad Ciudadana, una alianza de oposición de centroderecha.

Paz también ha marcado distancia con Gobiernos autoritarios de la región. En julio, se pronunció sobre la dictadura en Venezuela señalando la necesidad de que ese país retome la democracia y deje atrás el caudillismo.

El regreso de Quiroga

Jorge Quiroga gobernó Bolivia entre 2001 y 2002 y regresa como candidato derechista. Su segundo lugar en las urnas lo confirma como un actor clave en la disputa final por la presidencia, respaldado por sectores que buscan una alternativa firme frente al legado del MAS.

Un proceso observado y tranquilo

Las mesas de votación cerraron sin mayores incidentes. Misiones internacionales de la OEA y de la Unión Europea destacaron la tranquilidad del proceso y la vocación democrática del electorado boliviano.