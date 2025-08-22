El investigador en temas de defensa, Erich Saumeth: “No creo que Venezuela esté en la posición de responder al dispositivo estadounidense”

Publicado por Luis Francisco Orozco 21 de agosto, 2025

En el noticiero de Voz News, la periodista Karina Yapor entrevistó al analista e investigador en temas de defensa Eric Saumeth, con quien conversó sobre el despliegue militar en el sur del Caribe ordenado por la Administración del presidente Donald Trump con el fin de combatir el narcotráfico en la región. Durante la entrevista, Saumeth compartió su opinión sobre todo lo que significa dicha acción por parte de la Casa Blanca cerca de Venezuela, la cual está gobernada por una dictadura socialista a la que se le ha acusado de comandar el grupo narcoterrorista Cártel de los Soles.

“No creo que Venezuela esté en la posición de responder al dispositivo estadounidense, y eso uno lo puede deducir a partir de las respuestas hasta los momentos dadas por el régimen. […] Creería yo que el gobierno venezolano está, como nosotros, también a la espera de qué va a suceder, esperando que no sea más que una operación a corto plazo y que la atención del presidente Trump cambie hacia otro objetivo en cualquier otra parte del mundo”.

