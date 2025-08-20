Las fuerzas de paz de la ONU en el Líbano usan fondos de los contribuyentes estadounidenses para promover la agenda woke

Publicado por Leandro Fleischer 20 de agosto, 2025

La Fuerza Interina de las Naciones Unidas en el Líbano (UNIFIL, por sus siglas en inglés), financiada en gran parte por los contribuyentes estadounidenses, ha generado controversia debido al uso de sus fondos en iniciativas que incluyen capacitaciones sobre diversidad de género y sesiones de yoga terapéutico. Estas actividades, según fuentes cercanas al tema, están siendo examinadas por la Administración del presidente Donald Trump, que considera bloquear la renovación del mandato de esta fuerza de paz en el Consejo de Seguridad de la ONU.

La UNIFIL, compuesta por miles de efectivos de 46 países, opera con un presupuesto anual que oscila entre los 400 y 500 millones de dólares, de los cuales Estados Unidos aporta aproximadamente el 30%. Sin embargo, según un informe del Washington Free Beacon, parte de estos fondos se han destinado a programas que han levantado críticas, como entrenamientos sobre "integración de la perspectiva de género en operaciones militares" y un programa de yoga para mejorar el bienestar físico y emocional de los cascos azules. Estas iniciativas, promovidas como parte de los esfuerzos de diversidad e inclusión, han sido cuestionadas por su alineación con las prioridades de la Administración Trump, que busca eliminar el gasto en proyectos ideológicos progresistas.

Entre las actividades destacadas, la UNIFIL organizó en julio una capacitación solicitada por el Ejército libanés sobre cómo incorporar la perspectiva de género en operaciones militares. Además, cuenta con un asesor de género militar y una fuerza de tarea de género creada en 2022 para promover el rol de las mujeres en las misiones de paz. También se han implementado alojamientos sensibles al género en sus bases, según información publicada por el medio estadounidense. Estas iniciativas han sido vistas por algunos críticos como un desvío de los objetivos principales de la UNIFIL, que incluyen prevenir ataques del grupo terrorista Hezbolá contra Israel.

El mandato de la UNIFIL, establecido tras la invasión israelí del Líbano en 1978 y ampliado tras el conflicto con Hezbolá en 2006, debe renovarse a finales de agosto. Sin embargo, su efectividad ha sido puesta en duda tras el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023, que desató un conflicto prolongado en la frontera norte de Israel, desplazando a unas 60.000 personas.

Un diplomático occidental citado por el Washington Free Beacon afirmó que la UNIFIL no ha logrado desarmar a Hezbolá, permitiendo que este grupo se fortaleciera, lo que lleva a cuestionar la utilidad de continuar financiando la misión.

Francia, un obstáculo para terminar con el mandato de la UNIFIL



Por otro lado, Francia, que lidera los esfuerzos para extender el mandato de la UNIFIL, también ha promovido proyectos ideológicos, como un curso en francés sobre asesores de género y seminarios sobre el impacto ambiental en misiones de paz, según el Washington Free Beacon. Esto ha generado tensiones con la Administración Trump, que, junto con Israel, busca reformar o incluso suspender la misión de la UNIFIL. Además, la reciente propuesta de integrar fuerzas chinas en la región, respaldada por el embajador chino en el Líbano, ha aumentado las objeciones a la renovación del mandato.

Un miembro del equipo del Congreso estadounidense, citado por el Washington Free Beacon, calificó los esfuerzos para renovar el mandato como un intento de última hora por parte del Gobierno francés y sectores dentro del Departamento de Estado para contrarrestar las políticas de Trump, que incluyen recortes a la asistencia extranjera y una campaña global contra iniciativas de diversidad e inclusión.