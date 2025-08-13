Publicado por Diane Hernández 13 de agosto, 2025

Dos candidatos opositores al Gobierno izquierdista de Bolivia, que está muy cerca de perder el poder después de casi 20 años, lideran las encuestas publicadas el domingo, las últimas autorizadas antes de las elecciones presidenciales del próximo domingo.

El empresario de centroderecha Samuel Doria Medina, que postula por la Alianza Unidad, está a la cabeza de los sondeos de Ipsos-Ciesmori y Captura Consulting, con un 21,2% y 21,6%, respectivamente.

Le sigue de muy cerca el expresidente derechista Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), de la coalición Libre, que figura con un 20% en ambos estudios.

De confirmarse la tendencia el próximo domingo en la elección, los dos candidatos disputarán un balotaje el 19 de octubre para ver quién ocupa la Casa Grande del Pueblo, sede del Gobierno boliviano.

Cambio de rumbo en política exterior

En una entrevista en Oppenheimer Presenta de CNN, grabada esta semana, Doria Medina aseguró que en una eventual presidencia "congelaría" las relaciones con los regímenes de Venezuela y Cuba hasta que en dichos países existiera "democracia", dijo.

También anticipó que en su Gobierno apostaría por un fuerte vínculo con Estados Unidos y prometió ir tras un arancel cero a los productos bolivianos, o al menos uno que favorezca a la maltrecha economía del país.

El empresario, que tras varios intentos electorales en las últimas dos décadas se encuentra encabezando ahora las encuestas, se definió como "todo lo contrario" al expresidente izquierdista Evo Morales.

Por su parte, Tuto Quiroga, en el mismo programa de CNN fue contundente en las definiciones sobre su eventual política exterior: rompería relaciones con Venezuela, Cuba e Irán.

Sin embargo, admitió que analizaría la permanencia de Bolivia en los BRICS ( el foro de cooperación entre un grupo de economías emergentes líderes integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). También criticó al Mercosur y dijo que mantendría una "agresiva posición" para buscar tratados de libre comercio con varios países, incluido EEUU, de llegar a la presidencia.

Quiroga apuesta por el apoyo organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En relación a la situación judicial de su adversario político Evo Morales habló sin rodeos y sentenció: "Se va a cumplir la ley", refiriéndose a los casos que tiene pendiente el exmandatario cocalero que podrían llevarlo a prisión.

Sin embajador norteamericano durante 16 años Las relaciones entre Bolivia y EEUU se han mantenido tensas desde la Administración de Morales (2006-2019) y no cuentan con respectivos embajadores desde hace 16 años, con lo que se mantiene la misión diplomática a nivel de encargados de negocios.



En 2008, Morales expulsó al representante diplomático estadounidense Philip Goldberg y a la Administración de Control de Drogas (DEA) por presunta conspiración contra su Gobierno.



En respuesta, el entonces mandatario estadounidense, George W. Bush, expulsó al embajador boliviano Gustavo Guzmán y retiró de Bolivia un plan de beneficios arancelarios que favorecía a las exportaciones textiles.

La decadencia del MAS

Desde 2005, el Movimiento al Socialismo (MAS), de la mano del polémico Evo Morales durante tres mandatos (2006-2019) y luego de Luis Arce (2020-2025), ganó todas sus elecciones en primera vuelta, con más de 50% de los votos.

Sin embargo, este 2025 ve por primera vez amenazada su continuidad en una elección, en momentos en que Bolivia atraviesa una grave crisis económica: la escasez de dólares, la inestabilidad en los precios de los alimentos y las largas filas para comprar gasolina se han convertido en la principal preocupación de los bolivianos en los últimos meses.

El Gobierno de Arce (ministro de Economía de Morales durante ocho años) ha agotado prácticamente las reservas de divisas para sostener una política de subsidios, según los propios datos oficiales. Importa combustibles para distribuirlos a precio menor en el mercado interno.

La inflación interanual llegó en julio a un 24,8%, la cifra más alta por lo menos desde 2008.

A lo económico se suma un fuerte descontento popular, constantes marchas de reclamos de la ciudadanía y una inestabilidad política expuesta por constantes escándalos de corrupción en el gabinete presidencial y cambios de ministros.

La situación en conjunto ha castigado al MAS en las encuestas. Fraccionado en los últimos meses por una pugna a degüello entre el actual mandatario y Morales, el partido del pueblo aparece en el séptimo lugar con un paupérrimo 1,5%, con el exministro Eduardo del Castillo como representación.