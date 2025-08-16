Erin se convirtió en un poderoso huracán categoría 4 y se acerca al Caribe

Publicado por Diane Hernández 16 de agosto, 2025

La tormenta Erin se fortaleció rápidamente en la madrugada de este sábado hasta convertirse en un poderoso huracán categoría 4, mientras avanzaba hacia el Caribe. Se emitió una advertencia de que podrían producirse inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra a causa del fenómeno meteorológico.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) dijo que los vientos máximos sostenidos de la tormenta habían aumentado a 145 millas (230 kilómetros) por hora. Según el informe de las 5 de la mañana Erin se encontraba en la latitud 19.6, longitud 61.5, y se mueve al oeste-noroeste a razón de 17 millas por hora.

Erin, el primer huracán de la temporada del Atlántico este año, estaba ubicado a unas 120 millas (195 kilómetros) al noreste de Anguila, en las Islas de Sotavento del norte, un área que incluye las Islas Vírgenes estadounidenses y británicas.

"Erin se está intensificando rápidamente"

"Erin se está intensificando rápidamente y ahora es un huracán mayor de categoría 4. Las imágenes satelitales indican que Erin tiene un ojo pequeño y un núcleo interno compacto y simétrico. El huracán también ha mantenido una amplia área de convección profunda al suroeste del centro, y esas bandas de lluvia externas están afectando a las islas del norte de Sotavento”, explicó el CNH en su reciente informe.

Los avisos de tormenta tropical permanecieron vigentes para San Martín, San Bartolomé y Sint Maarten, con posibles condiciones de tormenta tropical dentro de 12 horas.

Se espera que el centro del huracán se mueva durante el fin de semana justo al norte de las Islas de Sotavento del norte, las Islas Vírgenes y Puerto Rico.

La tormenta podría empapar las islas con hasta quince centímetros de lluvia en áreas aisladas, dijo el NHC. También advirtió de "inundaciones repentinas y urbanas de importancia local, además de deslizamientos de tierra o de lodo".

Marejadas peligrosas

Las marejadas generadas por Erin afectarán partes del norte de las Islas de Sotavento, las Islas Vírgenes, Puerto Rico, La Española y las Islas Turcas y Caicos durante el fin de semana.

Esas marejadas se extenderán a las Bahamas, Bermudas y la costa este de Estados Unidos a principios de la próxima semana, creando "oleaje y corrientes de resaca potencialmente mortales", dijo el NHC.

Se pronostica que el huracán vire hacia el norte el domingo por la noche. Si bien los meteorólogos han expresado su confianza en que Erin se mantendrá alejado de la costa estadounidense, advirtieron que la tormenta aún podría causar olas peligrosas y erosión en lugares como Carolina del Norte.

Una temporada de huracanes más intensa de lo normal

Se espera que la temporada de huracanes del Atlántico, que se extiende desde junio hasta finales de noviembre, sea más intensa de lo normal, predicen los meteorólogos estadounidenses.

Varias tormentas poderosas causaron estragos en la región el año pasado, incluido el huracán Helene, que mató a más de 200 personas en el sureste del país.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, que opera el NHC, ha sido objeto de recortes presupuestarios y despidos como parte de los planes del presidente Donald Trump de reducir en gran medida el tamaño de la burocracia federal, lo que ha generado temores de fallas en el pronóstico de tormentas.