EEUU advirtió sobre el riesgo de invertir en Nicaragua tras la aprobación de una polémica ley de “confiscación masiva” de tierras

Publicado por Víctor Mendoza 10 de agosto, 2025

(AFP) El Departamento de Estado advirtió este sábado a los estadounidenses del riesgo de invertir en Nicaragua por la reciente aprobación de una polémica ley de seguridad fronteriza que le da luz verde al régimen de Daniel Ortega para "confiscar" masivamente tierras dentro del territorio.

La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por los codictadores y esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo, aprobó el martes una ley que convierte en "propiedad del Estado" los 15 km "hacia el interior" de sus fronteras con Honduras y Costa Rica, como una medida de "seguridad nacional" para combatir "el crimen organizado y el narcotráfico internacional".

Aunque el régimen nicaragüense señaló en medios oficiales que la ley "no afecta" a los pobladores en la franja fronteriza, opositores nicaragüenses en el exilio alertaron que se trata de un plan de confiscación de facto.

"La confiscación masiva por parte del régimen de Murillo-Ortega, de todas las tierras en un radio de 15 kilómetros dentro de las fronteras de Nicaragua, devasta decenas de comunidades y pone en peligro la vida y el sustento de miles de personas en toda nuestra región. Cualquier estadounidense que esté pensando en invertir en Nicaragua debe tener cuidado", señaló en 'X' la Oficina de Asuntos para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado.

La excomandante guerrillera nicaragüense Dora María Téllez, exiliada en España y antigua aliada de Ortega, acusó este sábado en X a los copresidentes de Nicaragua de promover una "gran confiscación" para "sus negocios mineros" con empresas de China.

Asimismo, el perseguido y hostigado Movimiento Campesino de Nicaragua, cuyos dirigentes están exiliados en Costa Rica y Estados Unidos, rechazó la nueva ley fronteriza al señalar que "es un proceso de confiscación más" que trastoca "los territorios indígenas y afrodescendientes demarcados y titulados".

Ortega, dictador y exguerrillero de 79 años, fue presidente de Nicaragua de 1985 a 1990 y volvió nuevamente al poder 2007. Junto a su esposa Murillo, de 74, han impuesto uno de los regímenes más temibles de la región junto a Cuba y Venezuela. Desde 2018, año de grandes protestas contra el régimen izquierdista, la violencia y la represión por parte de las fuerzas de seguridad del Estado han provocado un éxodo de líderes políticos y disidentes nicaragüenses.