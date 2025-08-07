Del despegue de Argentina a la ralentización de México: estas son las previsiones de crecimiento económico para Latinoamérica

Publicado por Santiago Ospital 7 de agosto, 2025

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) proyecta que la región crecerá su producto interno bruto un 2,2% en 2025, encabezada por Argentina. El país austral expandiría su PIB un 5% este año. Bonanza que continuaría en 2026 con un crecimiento del 4%.

"Tras dos años de contracción, presenta un aumento de la tasa de crecimiento del 6,1% respecto al mismo período de 2024 gracias a la recuperación de su actividad económica como resultado de su plan de estabilización", escribe el organismo de Naciones Unidas aludiendo al plan económico del presidente Javier Milei. "Destacan el crecimiento en los sectores de minería, industria, comercio e intermediación financiera".

Panamá y Paraguay también gozarán de un crecimiento superior al 4% en 2025, con un 4.2% y 4.0% respectivamente. El Gobierno panameño celebró las cifras, asegurando que reafirmaban el "papel protagónico" del país en la "recuperación económica regional", "a pesar de los desafíos estructurales y coyunturales que persisten".

A la cola de las proyecciones para Latinoamérica se ubican Haití, con un decrecimiento del -2.3%, Cuba, con un -1.5%, y México, que crecerá tan solo un 0.3%. El vecino sur de Estados Unidos también tendrá un pobre 2026, según la Cepal. Estará entre los peores cuatro del próximo año, junto con Bolivia, Cuba y Haití.

La mayor economía regional, Brasil, verá crecer su PIB un 2,3%. Una leve mejora con respecto al 2% proyectado el mes pasado para el país carioca. Menos, sin embargo que su PIB registrado en 2024 del 3.4%. Además, en 2026 la organización internacional le calcula un crecimiento menor que en 2025, situándolo en un 2.0%.

Vale destacar que las proyecciones se realizaron antes de que entraran en vigor los aranceles recíprocos de Donald Trump. Las estimaciones sí llegaron a considerar, sin embargo, algunas de las excepciones que se fueron negociando.

A nivel regional, desde el organismo de Naciones Unidas advirtieron de "la debilidad de la demanda externa, condiciones financieras restrictivas y la fragilidad derivada de factores internos". La expansión promedio en la región, afirmaron también, mostraba una persistente "senda de bajo crecimiento".

Según el mismo, las naciones latinoamericanas mostraron un crecimiento económico bajo entre 2016 y 2025, con una tasa promedio de expansión de 1,2%, menor a la registrada en los años 1980, considerada la "década perdida" para la región. En 2026, la expansión será de 2,3%.

Acceda al reporte completo