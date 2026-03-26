Pulso de poder en Honduras: cae el fiscal general y dimite la presidenta de la Corte Suprema

Publicado por Diane Hernández 26 de marzo, 2026

Una jornada cargada de tensión política sacudió el miércoles a Honduras: el Congreso destituyó al fiscal general, Johel Zelaya, y, poco después, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel, presentó su renuncia en medio de un clima de confrontación institucional.

La remoción de Zelaya se produjo tras un juicio político exprés impulsado por la mayoría parlamentaria de derecha, que lo acusó de haber utilizado su cargo para favorecer al anterior gobierno de izquierda durante el proceso electoral. La votación, aprobada con 93 de los 128 diputados, se dio apenas dos días después de iniciarse el procedimiento según la AFP.

El ahora exfiscal rechazó las acusaciones y denunció irregularidades en el proceso. "He sido juzgado y prácticamente condenado de forma anticipada", afirmó en la red social X, al tiempo que anunció que no acudiría al Congreso tras haber sido interrogado por una comisión legislativa.

La sesión estuvo marcada por momentos de caos, con empujones, gritos y protestas de diputados del partido Libertad y Refundación (Libre), que intentaron interrumpir el debate mientras eran contenidos por el personal de seguridad.

La salida de Zelaya y el contexto político

La salida de Zelaya se inscribe en un contexto político más amplio tras la llegada al poder del presidente conservador Nasry Asfura. Su destitución refuerza además la alianza entre los partidos Nacional y Liberal, que han intensificado su ofensiva contra figuras vinculadas al oficialismo anterior.

En paralelo, y antes de que prosperara un intento de juicio político en su contra, Rebeca Ráquel —considerada cercana a Libre— optó por dimitir a la presidencia de la Corte Suprema. Su renuncia, calificada de "irrevocable", fue leída en el pleno cuando ya se preparaba el inicio del proceso en su contra.

Nueva mayoría en el sistema judicial

En sustitución de Zelaya, el Congreso designó a Pablo Reyes para completar el mandato hasta 2029, consolidando así el control de la nueva mayoría sobre instituciones clave del sistema judicial.

El doble movimiento, en el Ministerio Público y en la Corte Suprema, marca un punto de inflexión en la pugna política del país y abre una nueva etapa de incertidumbre institucional.