Miles de seguidores de Bolsonaro se manifiestan en Brasil tras las sanciones de EEUU

Publicado por Israel Duro 4 de agosto, 2025

Miles de simpatizantes del expresidente brasileño Jair Bolsonaro salieron a las calles este domingo en varias ciudades de Brasil agradeciendo a Donald Trump las sanciones impuestas al país carioca y al juez Alexandre de Moraes por el juicio contra el exmandatario. El gran ausente de las concentraciones fue el propio Bolsonaro, quien debe usar un brazalete electrónico, quedarse en casa las noches y los fines de semana, y tiene prohibido utilizar redes sociales

Las movilizaciones tuvieron lugar en Sao Paulo, Brasilia o Río de Janeiro, donde los manifestantes desfilaron bajo los colores verde y amarillo de la bandera nacional y exhibiendo carteles dando las gracias al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Él no puede hablar, pero nosotros podemos hablar por él", dijo el congresista Marco Feliciano, arengando a los manifestantes reunidos en la Avenida Paulista, la emblemática arteria de São Paulo donde tuvo lugar la principal manifestación el domingo.

Bolsonaro siguió las protestas a través del teléfono móvil

Un miembro del entorno de Jair Bolsonaro envió a la AFP un video del expresidente (2019-2022), en bermudas y con la camiseta de la selección brasileña de fútbol, viendo imágenes de las protestas en su teléfono.

Acusado de conspirar para mantener su poder a pesar de su derrota electoral de 2022 ante el actual presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva, se expone a ser condenado a una larga pena de prisión en un proceso que se prevé que concluya en las próximas semanas.

Trump denunció la "caza de brujas" contra Bolsonaro al imponer aranceles del 50%

El miércoles, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones financieras al juez de la corte suprema de Brasil Alexandre de Moraes, quien está a cargo del juicio y también es criticado por los bolsonaristas por su lucha contra la desinformación, que equiparan con "censura".

El mismo día, Trump invocó una "caza de brujas" contra su aliado sudamericano para imponer un recargo arancelario del 50% a productos brasileños importados por su país, una medida que entrará en vigor el 6 de agosto.

En la playa de Copacabana, donde tuvo lugar la manifestación en Río de Janeiro, Flavio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente, celebró las sanciones impuestas al juez Moraes: "La mayor democracia del mundo lo ha designado como un violador de derechos humanos".

Lula insiste en pedir negociaciones a Trump

Durante un acto de su Partido de los Trabajadores celebrado también este domingo, el presidente Lula se refirió al tema de los aranceles punitivos impuestos por Estados Unidos contra su país.

"Queremos negociar (...), no queremos pelear. Pero que no piensen que tenemos miedo", dijo.

"Queremos negociar en igualdad de condiciones, queremos ser respetados en nuestro justo valor", insistió el presidente de la mayor economía sudamericana.

Los aranceles son "culpa de Lula, que lleva mucho tiempo provocando a Trump"

En la marcha bolsonarista de Brasilia, el manifestante Erick Fabiano afirmó que el recargo aduanero decidido por Washington "no es culpa de Bolsonaro". "Es culpa de Lula, que lleva mucho tiempo provocando a Trump".

"Estoy totalmente de acuerdo con estas sanciones. Como no hemos encontrado una solución aquí, tenía que venir de afuera", dijo por su lado Maristela dos Santos, de 62 años, en la movilización de Río Janeiro.

Con una bandera estadounidense sobre los hombros, esta profesora dice no estar especialmente preocupada por el impacto económico del recargo aduanero anunciado por Washington. "Lo que me preocupa es que Brasil se convierta en Venezuela y no podamos encontrar suficiente para comer en el supermercado", dijo, en alusión al gobierno de Nicolás Maduro en el país vecino.

Para Paulo Roberto, un empresario de 46 años, los aranceles punitivos de Estados Unidos son un mal necesario. "A veces hay que dar cinco pasos atrás para tener más libertad y una mejor calidad de vida", afirmó este hombre de brazos musculosos cubiertos de tatuajes.