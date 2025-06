Tras el revés judicial, México insistirá en la demanda contra los fabricantes de armas estadounidenses

La presidente de México, Claudia Sheinbaum, anunció esta mañana que su Administración continuará con los esfuerzos legales para demandar a los fabricantes y distribuidores de armas en Estados Unidos, a pesar del reciente fallo de la Corte Suprema que desestimó una demanda presentada por el Gobierno mexicano.

En su conferencia de prensa diaria, Sheinbaum expresó su desacuerdo con la decisión del máximo tribunal y reafirmó el compromiso de México para abordar el problema del tráfico de armas que cruza la frontera y, que, según ella, contribuye a la violencia en el país.

“Vamos a seguir insistiendo con el cuerpo de abogados que está asesorando esta demanda. Y, al mismo tiempo, seguir trabajando con el gobierno de Estados Unidos que, por primera vez, reconocen la importancia de que ellos participen en disminuir el paso de armas de Estados Unidos a México”, declaró la mandataria.

El fallo de la Corte Suprema, emitido el jueves, desestimó de manera unánime una demanda por 10 mil millones de dólares presentada por México en 2021 contra fabricantes de armas estadounidenses, como Smith & Wesson, a los que se acusaba de contribuir a la violencia de los cárteles en la frontera debido a prácticas negligentes.

La Corte argumentó que México no logró demostrar una conexión directa entre las acciones de los fabricantes y el daño alegado, además de que las leyes, como la Ley Sobre Protección al Comercio Legal de Armas, eximen a los fabricantes de responsabilidad por el uso indebido de sus productos.

A pesar de este revés, Sheinbaum destacó que aún queda pendiente una segunda demanda, presentada en 2022 en Tucson, Arizona, dirigida específicamente contra distribuidores y vendedores de armas en Estados Unidos. “Queda otra demanda pendiente. Esta era contra las productoras de armas... queda otra demanda que es a las distribuidoras y las que venden las armas”, explicó la mexicana.

Además, subrayó la importancia de la colaboración con la Administración Trump en asuntos relacionados al tráfico de estupefacientes, sobre todo del fentanilo que hace estragos en Estados Unidos.

El fallo de la Corte Suprema

La jueza Elena Kagan, quien escribió la opinión del tribunal, explicó que las acusaciones de México no cumplen con los requisitos de la excepción prevista en la PLCAA.



En ese sentido, según Kagan, para que una demanda contra fabricantes de armas prospere bajo esta ley, se debe demostrar que las empresas "causaron directamente" el daño alegado.



"La denuncia de México, por las razones expuestas, no alega de forma plausible tal complicidad", afirmó, subrayando que la PLCAA prohíbe demandas basadas en el uso delictivo de los productos de una empresa por parte de terceros.



En esa misma línea, la magistrada señaló: "Por lo tanto, esta demanda sigue sujeta a la prohibición general de la PLCAA: no se puede interponer una acción contra un fabricante si, como la de México, se basa en el uso delictivo del producto de la empresa por parte de un tercero".