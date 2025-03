La guerra de Trump contra el fentanilo: los detalles de su lucha por salvar a EEUU

Publicado por Agustina Blanco Verificado por 1 de marzo, 2025

En las sombras de la frontera, una alianza letal teje su red: el fentanilo, un polvo blanco más mortal que cualquier arma, cruza océanos y desiertos para sembrar caos en Estados Unidos, apagando decenas de miles de vidas bajo su yugo implacable.

Mientras los cárteles mexicanos y los corredores chinos convierten esta droga en un negocio multimillonario que desafía a las autoridades y destruye comunidades, una fuerza poderosa ha emergido para enfrentarla. Desde su toma de posesión el 20 de enero de 2025, la Administración de Donald Trump ha lanzado una cruzada sin tregua contra esta epidemia que amenaza con convertir ciudades en cementerios.

En menos de dos meses, el republicano ha desplegado una estrategia sin precedentes, un ariete imparable que busca romper las cadenas de esta maquinaria de muerte.

Antes de asumir la presidencia, Trump había puesto su mirada en esta crisis. En una llamada con Xi Jinping, presidente de China, buscó abordar juntos el problema del fentanilo, anhelando un mundo más pacífico y seguro, como compartió en Truth Social:

“Acabo de tener una gran llamada con el presidente Xi de China. Hablamos de muchas cosas para hacer que nuestro mundo sea más pacífico y seguro”.

Era el primer paso en la dirección correcta de un líder decidido a actuar.

En menos de dos meses, ha desplegado una estrategia sin precedentes: aranceles que sacuden economías, drones MQ-9 Reaper de la CÍA que sobrevuelan México en busca de laboratorios clandestinos, 10 mil tropas mexicanas movilizadas bajo presión diplomática, y fuerzas especiales entrenando a la Marina mexicana. La gestión de Trump es una cruzada que no da tregua, un esfuerzo titánico por romper las cadenas de esta alianza mortal entre cárteles y corredores chinos.

Además, ha declarado a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras “debido a la gran amenaza de las drogas mortales que matan a nuestros ciudadanos, incluido el fentanilo”.

Respuestas de México y China: Una danza de evasión



Mientras la Administración Trump arremete contra esta alianza mortal, México y China se mantienen firmes en deslindar culpas, tejiendo una danza de evasión que apunta al norte y deja a Washington frente al espejo de una tragedia. Claudia Sheinbaum, presidente de México, lanzó un desafío directo: “Empiecen por su país”, le espetó a Trump, cuestionando cómo el fentanilo se mueve más allá de la frontera. “¿Se va a resolver desapareciendo el fentanilo si hay consumidores? Inventarán otra sustancia igual de mortal”, afirmó, insistiendo en que la solución no está solo en detener el suministro, sino en atacar la demanda que florece en suelo estadounidense. Rechazando así las acusaciones de la Casa Blanca de tener una “alianza intolerable” con los cárteles. La mexicana calificó las declaraciones del republicano de “irresponsables” y “calumniosas”, defendiendo la soberanía de México frente a lo que considera una narrativa injusta.

Sin embargo, ante los aranceles de Trump, Sheinbaum bajó el tono y propuso diálogo: “No es con imposición de aranceles como se resuelven los problemas, sino hablando”, dijo, buscando una salida negociada sin ceder en su postura.

Esta actitud difiere un poco de la de Andrés Manuel López Obrador, quien años atrás, en 2023 negó por completo la producción de fentanilo en México.

La presidente de México, Claudia SheinbaumAFP

Desde Beijing, el mensaje resuena en eco: “El fentanilo es un problema de Estados Unidos”, replicó la Embajada china en México, defendiendo que “China es uno de los países con las políticas antidrogas más estrictas y más rigurosamente implementadas en el mundo”. Liu Pengyu, del Ministerio de Relaciones Exteriores, añadió que “China ha llevado a cabo una extensa cooperación antidrogas con Estados Unidos y ha logrado resultados notables”, acusando a Trump de “desatender la fructífera cooperación” y usar la crisis como “un pretexto” para castigarlos con aranceles.

Ambos países, en una danza de evasión, apuntan al norte y se lavan las manos, dejando a Washington frente al espejo de una tragedia.

Sin embargo, la danza de culpas entre México y China no es reciente. Tiene algunos años ya. Durante la Administración Biden-Harris, también sucedió lo mismo. La negación de México sobre la producción de fentanilo en su territorio, contrastada con las alarmantes cifras de sobredosis en Estados Unidos y el deterioro de la cooperación antidrogas con China, marcaron un período de tensiones y respuestas insuficientes frente a una crisis creciente.

La relación con México y China durante la Administración Demócrata



La alianza entre México y China ha convertido al fentanilo en una amenaza sin precedentes para Estados Unidos. En la actualidad, el fentanilo, cruza la frontera. Es así. Los últimos datos de la Aduana y Protección Fronteriza (CBP) muestran que, en el año fiscal 2024, los funcionarios de la frontera suroeste incautaron 21.148 libras de fentanilo, la gran mayoría de las cuales fueron interceptadas a personas que ingresaban por los puertos de entrada legales.

Sin embargo, los esfuerzos para detener esta crisis enfrentaron años anteriores obstáculos significativos. En México, la cooperación con Estados Unidos se debilitó bajo el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la Administración Demócrata Biden-Harris en Estados Unidos.

El mexicano en 2023 negó que el fentanilo se produjera en su país: “aquí nosotros no producimos fentanilo y nosotros no tenemos consumo de fentanilo”, una afirmación que fue desmentida por la evidencia de la DEA. Mientras que Joe Biden dijo que la situación era una “tragedia”. Sin embargo, con 107.543 muertes por sobredosis en 2023 a nivel nacional, de las cuales 81.083 involucrando opioides sintéticos como el fentanilo, según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), la respuesta fue insuficiente frente a la escala del problema.

Joe Biden y Xi JinpingCordon Press

Durante la Administración Biden- Harris, entre 2021 y 2023, la colaboración entre China y Estados Unidos también se deterioró significativamente. El punto de inflexión ocurrió en agosto de 2022, cuando China suspendió formalmente la cooperación antidrogas con Estados Unidos.

Esto fue una respuesta directa a la visita de Nancy Pelosi, entonces presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos a Taiwán, un evento que Beijing interpretó como una provocación y una violación de su soberanía. Entre las medidas de represalia, China cortó varios canales de diálogo bilaterales, incluido el trabajo conjunto en temas de narcóticos.

Durante este período, el flujo de precursores químicos desde China hacia mercados como México, donde se procesan derivando en fentanilo para su distribución en Estados Unidos continuó sin los controles previos que la cooperación bilateral había facilitado.

La reanudación del diálogo en noviembre de 2023 se dio en el marco de la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en San Francisco, donde los presidentes Joe Biden y Xi Jinping se reunieron. En este encuentro, ambos líderes acordaron restablecer la colaboración antidrogas, incluyendo esfuerzos para frenar la exportación de precursores de fentanilo desde China.

Sin embargo, a pesar de operaciones como “Last Mile” (2022-2023) llevadas a cabo por la DEA, que resultó en 3.337 arrestos y la incautación de 44 millones de píldoras de fentanilo, no fueron suficientes y expertos como Arturo Sarukhan, exembajador mexicano en Estados Unidos, advirtieron que, sin un cambio en las estrategias, el flujo no se detendrá.

El impacto y el desafío de la Administración Republicana

La Administración de Donald Trump en su segundo mandato, enfrenta desafíos impresionantes en esta lucha contra las drogas, en especial, el fentanilo. El mandatario republicano, a través de su cuenta de Truth, recientemente declaró y efectivizó los aranceles:

“Las drogas siguen entrando en nuestro país desde México y Canadá a niveles muy altos e inaceptables. Un gran porcentaje de estas drogas, muchas de ellas en forma de fentanilo, se fabrican y suministran en China. Más de 100.000 personas murieron el año pasado debido a la distribución de estos VENENOS peligrosos y altamente adictivos. Millones de personas han muerto en las dos últimas décadas. Las familias de las víctimas están devastadas y, en muchos casos, prácticamente destruidas. No podemos permitir que este azote continúe dañando a los EEUU y, por lo tanto, hasta que se detenga o se limite seriamente, las TARIFAS propuestas programadas para entrar en vigor el CUARTO DE MARZO, de hecho, entrarán en vigor, según lo previsto. Asimismo, China deberá pagar un arancel adicional del 10% en esa fecha. La fecha del Segundo Arancel Recíproco de abril permanecerá en pleno vigor y efecto. Gracias por su atención a este asunto. ¡QUE DIOS BENDIGA A AMÉRICA!

El fentanilo ha convertido estados y ciudades en campos de batalla, dejando tras de sí una estela de muerte que no discrimina. En 2024, según los CDC, más de 87,000 estadounidenses murieron por sobredosis de esta droga; en 2023, fueron 107.543, con 81,083 ligadas a opioides sintéticos como el fentanilo. Por su parte, la CBP incautó 21.148 libras en la frontera suroeste en el año fiscal 2024, la mayoría en puertos legales.

Canadá tampoco se salva

Si bien China ha sido identificada como el principal proveedor de precursores químicos y México como el epicentro de la producción y el tráfico por parte de los cárteles, Canadá tampoco se salva.

La Administración Trump ha responsabilizado también al país vecino y el papel de este en la epidemia de opioides.

Trump afirmó: "Hemos perdido millones de personas por el fentanilo. Viene principalmente de China, pero también pasa por México y por Canadá". Esta postura se ha acompañado de medidas concretas, como la imposición de aranceles del 25% a productos provenientes de Canadá con el objetivo de presionar a estos países para que refuercen sus controles fronterizos y combatan el narcotráfico.

El señalamiento hacia Canadá no es nuevo en el discurso de Trump. Durante su campaña ha insistido en que el país, bajo el liderazgo de Justin Trudeau, no ha hecho lo suficiente para detener el flujo de drogas ilícitas hacia Estados Unidos.

Las estadísticas muestran la realidad. Según datos, en el último año fiscal, las incautaciones de fentanilo en la frontera con Canadá ascendieron a 19.5 kilogramos. Esto indica que, aunque Canadá no es el principal punto de entrada, sí existe un tráfico detectable.

Por su parte, Canadá enfrenta su propia crisis de opioides, con miles de muertes por sobredosis anuales, muchas de ellas vinculadas al fentanilo producido localmente o importado como precursores desde China.

La respuesta canadiense a las acusaciones de Trump llegó tras las amenazas arancelarias, al igual que la respuesta mexicana. El primer ministro, Justin Trudeau negoció un acuerdo con Trump en febrero posponiendo los aranceles. Días después, el gobierno canadiense al igual que la Administración Republicana, anunció la clasificación de siete cárteles del narcotráfico como terroristas, incluidos grupos mexicanos.

Si bien estas acciones reflejaron un intento de Canadá por demostrar compromiso, aún no son suficientes para el republicano, frente a la magnitud del problema. Por ese motivo, el mandatario estadounidense, reanudará su medida e impondrá los aranceles el próximo 4 de marzo.

Los lugares más afectados por la crisis del fentanilo en Estados Unidos



Portland y Oregón: Portland, la mayor ciudad de Oregón, declaró una emergencia de 90 días el 30 de enero de 2024 para enfrentar la crisis del fentanilo, liderada por la gobernadora Tina Kotek. El Condado de Multnomah reportó un aumento del 533% entre 2018 y 2022 (209 fallecidos en 2022). En 2024, reportó 201 sobredosis fatales sospechosas entre enero y abril.

California: ha sido uno de los estados más afectados por el fentanilo, en parte por su proximidad a la frontera con México. Registra 3.946 muertes por fentanilo en 2020 (de 5.502 totales por opioides) y cuenta con incautaciones: 19.600 libras de fentanilo en el año fiscal 2024 (hasta agosto).

Ohio: ha sido un epicentro de la epidemia de opioides desde los años 90, pero el fentanilo ha elevado la crisis a nuevos niveles. En 2023, se produjeron 4.452 muertes por sobredosis de drogas no intencionadas. Ciudades como Dayton y Cleveland han visto tasas de mortalidad alarmantes, con el fentanilo mezclado frecuentemente con cocaína y metanfetamina, lo que aumenta su letalidad. El estado ha respondido con programas de distribución de naloxona y operativos policiales, pero las cifras siguen siendo sombrías.

Nueva York: el fentanilo ha transformado silenciosamente el paisaje urbano. En 2023, el estado reportó 3,046 muertes por sobredosis, de las cuales el 80% involucraron fentanilo, según el Departamento de Salud del Estado de Nueva York.

Texas: con su extensa frontera con México, enfrenta un flujo constante de fentanilo. En 2023, las autoridades estatales incautaron suficiente fentanilo para matar a millones de personas, según el Departamento de Seguridad Pública de Texas. Sus puntos críticos están en Houston y El Paso. El gobernador Greg Abbott ha priorizado operativos como "Lone Star" para interceptar cargamentos, pero la magnitud del problema sigue creciendo.

Florida: ha visto un aumento dramático en las muertes por fentanilo, con cerca de 5.900 fallecimientos por opioides sintéticos en 2022. Miami y Tampa son centros clave de distribución, con el fentanilo llegando tanto por mar como por tierra. El estado ha implementado leyes más duras contra los traficantes y campañas de educación.

Washington: en el estado de Washington, el fentanilo ha pasado de ser una amenaza secundaria a la principal causa de sobredosis. En 2023, más de 1.067 de personas murieron por sobredosis de fentanilo. Lo que representa un 47% más que el año anterior.

Incautación de fentanilo en CaliforniaAFP/Alameda County Sheriff's Office

El fentanilo y sus operaciones: La máquina criminal



El fentanilo, un opioide sintético 50 veces más potente que la heroína, se ha consolidado como la droga más letal en Estados Unidos, una amenaza nacida de una alianza simbiótica entre cárteles mexicanos y actores chinos.

México produce, China abastece, y el dinero regresa limpio en un círculo que perpetúa la tragedia. El Cártel de Sinaloa y el Cártel del Jalisco Nueva Generación (CJNG), pilares de la producción, dominan el mercado de opioides sintéticos, según la DEA en su informe del 2023.

Desde Culiacán, el Cártel de Sinaloa opera como una empresa transnacional con divisiones especializadas, mientras el CJNG, en Jalisco, combina violencia e innovación, según la DEA en otro informe.

¿Por qué el fentanilo? La respuesta es simple. Es barato (en comparación con la heroína): un kilogramo de precursores cuesta 200 dólares frente a 6.000 de la heroína, estima Bryce Pardo del Rand Drug Policy Research Center. En 2022, la DEA confiscó 379 millones de dosis letales, suficiente para matar a toda la población estadounidense.

China provee el 97% de los precursores incautados, como ANPP y norfentanilo, enviados desde Qingdao y Shanghái a puertos mexicanos como Manzanillo y Lázaro Cárdenas, según la DEA y el Departamento de Justicia (DOJ). Aunque en 2019, el Gobierno chino calificó el fentanilo como sustancia controlada, las empresas chinas exportan precursores camuflados. Un ejemplo del viaje de China hacia México, es la incautación en abril de 2023 de la Marina mexicana con 320 toneladas de químicos ilícitos en seis meses, muchos de ellos de origen chino.

Por su parte, en 2023, el DOJ acusó a ocho empresas químicas chinas, y el Tesoro sancionó a 13 individuos y 12 entidades, incluyendo el “sindicato chino de drogas ilegales” de Du Changgen (un empresario y criminal chino), que desde 2016 usa empresas como Hubei Vast y Hanhong Pharmaceutical para abastecer a los cárteles.

El dinero, “miles de millones y millones” según la DEA, se lava mediante corredores chinos, los cárteles generan efectivo en Estados Unidos; corredores en Los Ángeles y San Gabriel lo recogen; compradores chinos, limitados a 50.000 dólares anuales desde 2015, pagan en yuanes vía WeChat Pay (con una comisión baja del 5%-10%); y los fondos regresan en pesos a México.

Una operación realizada por la DEA en 2022 que duró hasta el 2024, titulada “Operación Fortune Runner”, siguió al detalle el funcionamiento de este mecanismo de lavado de dinero y desmanteló una red en California.

Administración Trump: la esperanza en marcha



Los cárteles mexicanos y los corredores chinos han creado un cóctel perfecto que alimenta esta crisis, pero la Administración Trump ofrece un atisbo de luz. En menos de dos meses, ha desplegado drones, aranceles, sanciones económicas y tropas militares para enfrentar a los cárteles que ahora son “organizaciones terroristas extranjeras” exigiendo y castigando a China para que actúe.

Mientras Sheinbaum desde México y Xi, desde Beijing evaden culpas, Trump carga con la urgencia de un líder que no solo promete, sino actúa. La batalla apenas comienza, pero por primera vez en años, hay esperanza gracias a una cruzada implacable que busca romper esta cadena de muerte y devolver la seguridad a un país tremendamente herido.