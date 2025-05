Argentina: anulan el juicio por la muerte de Maradona tras el polémico documental protagonizado por una de las juezas

Publicado por Santiago OspitalAFP 30 de mayo, 2025

Borrón y cuenta nueva. Alcanzó una semana para que el juicio por la muerte del futbolista Diego Armando Maradona acabara por derrumbarse, cuando llevaba ya más de 40 testimonios en dos meses de proceso. La Justicia anuló el proceso a raíz de un polémico documental de la jueza a su cargo, quien horas antes había sido suspendida por 90 días.

El escándalo se desató el fin de semana al revelarse la existencia de un documental con imágenes exclusivas de la sala de audiencias, a pesar de que el acceso de cámaras está prohibido y de que ni fiscales ni abogados defensores habían sido informados.

Julieta Makintach, la jueza de dios, como la bautizó la prensa local aludiendo al apodo "d10s" de Maradona, primero negó las acusaciones, asegurando que continuaría al frente del proceso judicial y denunciando una "gran operación mediática" para apartarla. "Yo no me voy a excusar, no hice nada irregular". Más tarde, sin embargo, fue expulsada por sus colegas.

Ambos lados del banquillo arremetieron contra Makintach. "Esto fue un reality, una sobreactuación permanente de la doctora Makintach que en todo momento ofició de actriz y no de jueza", señaló el fiscal Patricio Ferrari.

"Hubo una persona que se equivocó y deberá seguir dando explicaciones, pero no es la Justicia", dijo, por su parte, la magistrada Verónica Di Tommaso, una de las que decidió la nulidad del juicio. "La Justicia no se mancha", añadió, aludiendo a la icónica frase del astro argentino "la pelota no se mancha".

'Justicia Divina'

Imágenes y guiones de la serie confiscados en allanamientos se utilizaron para decidir la nulidad del juicio, que ahora será sorteado a un nuevo tribunal. El tráiler de la serie, que iba a llamarse Justicia Divina, se filtró a la prensa: