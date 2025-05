Hamás anuncia la liberación de Edan Alexander, el último rehén estadounidense en Gaza

Publicado por Agustina Blanco 11 de mayo, 2025

Hamás anunció el domingo que liberará a Edan Alexander, un rehén estadounidense en Gaza, como parte de los esfuerzos para establecer un alto el fuego, reabrir los cruces hacia el territorio bloqueado por Israel y reanudar la entrega de ayuda humanitaria, según reporta The Times of Israel.

Si bien no se especificó una fecha para la liberación, la declaración se produce días antes de la visita del presidente Donald Trump a Oriente Medio, que incluye paradas en Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, pero no en Israel.

Edan Alexander, un soldado israelí-estadounidense de 21 años criado en Tenafly, Nueva Jersey, fue secuestrado de su base militar durante el ataque liderado por Hamás el 7 de octubre de 2023.

Khalil al-Hayya, líder de Hamás en Gaza, afirmó que el grupo ha mantenido contacto con la Administración estadounidense en los últimos días y está listo para “iniciar inmediatamente negociaciones intensivas” con el objetivo de alcanzar una tregua a largo plazo.

Los esfuerzos de la Administración Trump



El presidente Trump y su enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff, han mencionado frecuentemente a Edan Alexander por su nombre en los últimos meses, destacando su liberación como una prioridad.

Witkoff, quien se espera que visite Israel en las próximas horas, ha estado involucrado en negociaciones para extender el alto el fuego y asegurar la liberación de más rehenes. “Cada vez que mencionan el nombre de Edan, es como si no lo hubieran olvidado. No olvidaron que es estadounidense y están trabajando en ello”, dijo Yael Alexander, madre de Edan, a The Associated Press en febrero.

La visita de Trump a la región



La gira de Trump por Oriente Medio se produce en un momento de alta tensión, con la Administración estadounidense apoyando a Israel mientras busca avanzar en las negociaciones de paz.

Aunque no está programada una visita a Israel, la liberación anunciada de Alexander podría ser un punto focal durante las discusiones en Qatar, un mediador clave en las negociaciones entre Israel y Hamás, junto con Egipto y Estados Unidos.