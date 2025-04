Boehler, enviado de Trump: "Nada avanzará hasta que todos los rehenes sean liberados"

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 17 de abril, 2025

El enviado presidencial especial de Estados Unidos para asuntos de rehenes Adam Boehler dijo este miércoles que no había discusión sobre "el día después [de la guerra]" con respecto a la Franja de Gaza hasta que todos los rehenes retenidos allí sean liberados.

Según el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "nada avanza hasta que todos los rehenes sean liberados", dijo Boehler a Al Jazeera. "El primer paso es que todos los rehenes sean liberados. El segundo paso es resolver lo del día después", continuó.

"Creo que siempre hay una posibilidad para un acuerdo global", sostuvo Boehler. Y agregó: "No creo que Israel esté interesado en quedarse a largo plazo".

Trump ha propuesto reubicar a aquellos gazatíes que quieran marcharse en zonas más seguras mientras se reconstruye el enclave, que ha sufrido grandes daños debido a la guerra entre Israel y Hamás.

"Lo que es muy importante ahora es (...) traer de vuelta a todos los rehenes, a todos los rehenes inocentes, y entonces podremos hablar de la elaboración del acuerdo (...) Hamás tiene que liberar a los rehenes (...) Debe liberar a los rehenes unilateralmente", aseguró Boehler.

"Los rehenes son lo que impide que las cosas avancen. Los necesitamos en casa. No se puede tratar con gente que tiene como rehenes a personas inocentes", añadió.

"Puedo decirles que los combates terminarían inmediatamente si se liberara a los rehenes. El día que liberen a esos rehenes, terminarán los combates", prosiguió.

Hamás debería identificar una oferta que Israel y Estados Unidos puedan aceptar "y poner fin a esto", remarcó.

Al comentar la afirmación de Hamás de que ha perdido la pista del rehén Edan Alexander, con doble nacionalidad estadounidense e israelí, debido a un bombardeo de Israel, Boehler dijo que si algo le ocurriera al joven, la culpa recaería en el grupo terrorista.

"Si Edan se enferma, si Edan se resfría, adivina a quién culparán: a Hamás. Creo que lo mejor para ellos es no ... arriesgarse a que Estados Unidos les eche la culpa de estas cosas. Así que espero que no le duela ningún pelo, o iremos a por ellos, y no va a ser bonito. Así que creo que Edan está bien", manifestó.

Sobre los rehenes que pueden haber muerto debido a los ataques aéreos de Israel, expresó: "No estoy seguro de culpar a los bombardeos israelíes por ello. En primer lugar, culparía al hecho de que son rehenes".

A mediados de marzo, las conversaciones directas de Boehler con Hamás provocaron tensiones con Israel. Según los informes, la Administración Trump le apartó del equipo de rehenes después de que se refiriera a Hamás como "buenos muchachos" y dijera durante una entrevista que "realmente no le importaban" las preocupaciones de Ron Dermer, ministro de Asuntos Estratégicos de Israel. También sostuvo que Estados Unidos "no era un agente de Israel".

Tras la reacción inmediata, aclaró sus declaraciones en las redes sociales, afirmando que la gente las había "malinterpretado".

"Hamás es una organización terrorista que ha asesinado a miles de personas inocentes", escribió. "Son, por definición, malas personas", agregó.

© JNS