Target retira un disfraz de payaso tras las críticas por ser "racista"

Target ha retirado un disfraz de payaso tras recibir numerosas críticas de personas que afirmaban que parecía presentar "blackface" e imágenes "racistas".

El disfraz, ahora retirado, se vendía como "Payaso de circo para niños que brilla bajo la luz negra" y mostraba a un joven modelo negro con el atuendo puesto. Consistía en un mono negro y naranja con capucha, una sonrisa exagerada y un mini sombrero de copa, People informó.

La modelo aparecía de pie con una pierna levantada y un gesto de saludo con la mano, lo que, según los críticos, se asemejaba a las representaciones de las personas negras de la época de Jim Crow.

La empresa publicó una disculpa pública en Instagram, en la que afirmaba que ese disfraz nunca debería haberse puesto a la venta en la tienda.

"Como empresa, nos hemos equivocado y lo sentimos profundamente. Sabemos que esto resulta especialmente hiriente para nuestros clientes, empleados y socios negros. Retirar el disfraz es un primer paso importante, y estamos analizando detenidamente cómo ha ocurrido esto y qué hay que cambiar para garantizar que no vuelva a suceder", afirmó la empresa.

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