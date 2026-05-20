"Golpe en marcha": la frase de Washington que estremeció a Bolivia

Publicado por Diane Hernández 20 de mayo, 2026

La política latinoamericana volvió a entrar en una zona de alta tensión. Esta vez el epicentro es Bolivia, donde protestas masivas, bloqueos, enfrentamientos y una creciente crisis institucional llevaron a Estados Unidos a lanzar una de las acusaciones diplomáticas más fuertes de los últimos años: denunciar públicamente que existe un "golpe de Estado en marcha".

La declaración no llegó desde un analista ni desde un actor político local. Provino del vicesecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, quien afirmó que detrás de la violencia y las movilizaciones existe una red de intereses vinculados al crimen organizado que estaría intentando desestabilizar al Gobierno boliviano.

La frase sacudió el tablero político regional porque convierte una crisis que hasta ahora se había contenido en lo interno, o al menos se había intentado gestionar puertas adentro, en algo mucho más grande: una disputa sobre democracia, crimen transnacional, influencia geopolítica y estabilidad regional.

Pero una pregunta aparece inmediatamente: ¿realmente Bolivia enfrenta un intento de golpe o estamos frente a un movimiento impulsado por intereses internos que escaló hasta convertirse en una guerra política?

La frase que cambió por completo la conversación

Durante una exposición pública en Washington, Landau afirmó que la situación boliviana no debía interpretarse simplemente como una protesta social. Según su visión, las movilizaciones responden a una operación mucho más amplia.

"Se trata de un golpe de Estado que está en marcha", declaró el funcionario estadounidense, agregando que existe una "alianza perversa entre política y crimen organizado" operando en distintos países de la región.

Además, reveló haber hablado directamente con el presidente boliviano Rodrigo Paz y expresó preocupación por el deterioro acelerado de la situación.

La declaración estadounidense no solo implicó apoyo diplomático al mandatario boliviano. También envió un mensaje político a toda Hispanoamérica: Washington considera que lo que ocurre en Bolivia podría convertirse en un precedente regional.

Y eso elevó automáticamente la temperatura del conflicto.

Lo que sí sabemos: Bolivia atraviesa una crisis real

Más allá de las interpretaciones políticas, existe algo que nadie discute: Bolivia atraviesa una situación extremadamente delicada.

Durante los últimos días, diversas regiones del país registraron protestas, enfrentamientos y bloqueos de carreteras para exigir la salida de Paz del poder, comenzaron a afectar actividades esenciales.

La Paz, principal centro político del país a 3.600 metros de altitud, se convirtió en el escenario más visible de la crisis.

La situación, la más crítica económicamente hablando según analistas en cuatro décadas, provocó interrupciones en cadenas de abastecimiento, dificultades para transportar combustible, problemas en la distribución de alimentos y reportes sobre escasez de insumos médicos en algunas zonas.

También se registraron ataques a edificios públicos, saqueos y enfrentamientos con fuerzas de seguridad.

La tensión dejó imágenes que recuerdan a otros episodios críticos que América Latina vivió durante los últimos años: calles tomadas, instituciones bajo presión y una sociedad cada vez más polarizada.

La crisis existe. Lo que está en discusión es cómo interpretarla y quién la está llevando al límite.

El origen del conflicto: la historia comenzó mucho antes del caos

Uno de los errores más comunes en medio de una crisis política es pensar que todo comenzó cuando aparecieron los disturbios. No fue así.

Las movilizaciones surgieron inicialmente por razones económicas y sociales. Distintos sectores expresaron malestar por el aumento de costos, problemas estructurales, situación económica y rechazo a algunas reformas impulsadas por el gobierno. Bolivia es un país de protestas.

Con el paso de los días, la protesta dejó de ser únicamente económica. El conflicto empezó a politizarse.

Algunas organizaciones comenzaron a exigir cambios de fondo y posteriormente aparecieron sectores que pidieron directamente la renuncia presidencial. Es un patrón que la región ha visto en otras ocasiones: una crisis económica se transforma en una crisis política y luego en una crisis institucional.

Y una vez que ocurre esa transición, la situación se vuelve mucho más difícil de controlar.

El punto más sensible: las pruebas detrás de la acusación Aquí aparece uno de los elementos centrales para entender lo que ocurre. Estados Unidos afirmó que existe participación de sectores ligados al crimen organizado y habló incluso de un golpe en desarrollo.

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Aunque no se conocen investigaciones judiciales, informes oficiales o documentación difundida que exponga estructuras, financiamiento o mecanismos específicos detrás de la supuesta operación denunciada por Washington, eso no significa automáticamente que la denuncia no sea real.

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​​Recordemos que en escenarios de crisis, los relatos también son herramientas de poder. Llamar a una protesta "golpe de Estado" cambia por completo la percepción internacional, la legitimidad política y las reacciones diplomáticas. Las palabras, en momentos así, tienen peso.

La sombra de Evo Morales vuelve a aparecer, ¿el artífice detrás del caos?

Mientras la tensión aumentaba, otro nombre volvió al centro de la escena política boliviana, alguien que nunca se fue del todo: Evo Morales.

El ex presidente cocalero respaldó las movilizaciones y las describió como una "sublevación del pueblo", cuestionando duramente las políticas impulsadas por el actual gobierno. Las declaraciones de Morales coinciden casualmente con la renovación de una orden de captura en su contra, luego de no presentarse en un juicio por presunta trata de una menor.

La Fiscalía lo acusa de sostener una relación con una adolescente de 15 años con la que tuvo una hija cuando era mandatario. Los padres de la presunta víctima, según el expediente, habrían consentido los hechos a cambio de beneficios.

Evo Morales, buscado por la justicia desde octubre de 2024 por este caso, está en la zona cocalera del Chapare, su bastión político, a resguardo de miles de campesinos que montan guardias para evitar una incursión policial.

Para muchos analistas y sectores cercanos al gobierno, la influencia política de Morales habría contribuido a radicalizar la situación. Al aimara también se le ha vinculado durante muchos años con negocios de narcotráfico en la región.

La discusión va mucho más allá de una figura política, por compleja que pueda ser. En Bolivia todavía persisten heridas y divisiones derivadas de años de polarización, disputas por el poder y conflictos sobre el modelo económico y político del país.

La batalla que también se libra fuera de Bolivia

La crisis dejó de ser únicamente boliviana.

Las declaraciones estadounidenses incluyeron un llamado a otros gobiernos latinoamericanos para que apoyen institucionalmente a Rodrigo Paz.

Landau incluso cuestionó el silencio de algunos países y pidió una postura más activa de actores regionales como Brasil y Colombia.

Ese detalle revela algo importante. Ya no se discute únicamente quién controla las calles o quién gana la disputa política interna. También se debate quién logra imponer la narrativa internacional. Porque si la situación es vista como una agresión a la democracia, la respuesta diplomática cambia.

Si es interpretada como un estallido social, la lectura regional es completamente distinta. Y esa diferencia puede definir apoyos, presiones internacionales y futuras alianzas.

La pregunta que todavía nadie puede responder

Hoy Bolivia parece atrapada entre dos relatos completamente diferentes.

Por un lado, un gobierno y una potencia internacional que hablan de una operación antiinstitucional impulsada por sectores criminales. Por otro, grupos opositores y movimientos sociales que sostienen que el país vive una rebelión popular nacida del descontento económico.

Y en medio de ambas versiones aparece una realidad difícil de negar: un país con calles bloqueadas, instituciones bajo presión y una crisis que continúa creciendo.

Tal vez la pregunta central todavía no sea quién tiene razón. La verdadera pregunta es otra:

¿Bolivia está viendo un intento de ruptura política organizada o el colapso de tensiones que llevaban años acumulándose?

La respuesta podría definir no solo el futuro del país, sino también el equilibrio político de toda la región.