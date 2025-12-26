Trump dice que los ataques aéreos fueron un 'mal regalo de Navidad' para el ISIS' y alardea de los precios de la gasolina

Publicado por Just The News 26 de diciembre, 2025

El presidente Trump dijo el viernes que los ataques aéreos de Estados Unidos contra campamentos de ISIS en Nigeria el día anterior fueron un "regalo de Navidad" para el grupo terrorista y promocionó sus políticas económicas, incluyendo que la caída de los precios de la gasolina es como una rebaja de impuestos para los estadounidenses.

"Ayer recibieron un duro golpe", dijo Trump en la radio 77 ABC. "Recibieron un mal regalo de Navidad".

El presidente habló después de que Estados Unidos lanzara los ataques en represalia por la supuesta matanza de cristianos en Nigeria por parte de ISIS. Pareció sugerir que el ataque salvó "decenas, cientos de miles" de vidas cristianas.

Trump también sugirió que los ataques estadounidenses contra barcos supuestamente narcoterroristas en el Caribe y el Pacífico oriental han contribuido a una caída del "97,2%" en el tráfico de drogas y que los bajos precios de la gasolina ahora son "como un masivo... realmente gran recorte de impuestos".

Dijo que el precio de la gasolina es algunos estados en ahora menos de $ 2 por galón.

Sobre la cuestión de que el ejército estadounidense también persigue petroleros en la región y si era una táctica para conseguir que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, dimitiera, lo que a su vez daría a Estados Unidos más petróleo venezolano, Trump sugirió que el asunto era complejo y polifacético.

"Se trata de muchas cosas", dijo al presentador del programa John Catsimatidis. "Se trata de eso. ... Se llevaron nuestro petróleo. Se lo llevaron, y también enviaron aquí a millones de personas desde las cárceles, a nuestro país... algunas de las peores personas de la Tierra.

"Vaciaron sus cárceles en los Estados Unidos. Como saben, venden, envían drogas. Y no sé si lo sabes John, pero el tráfico de drogas ha bajado ahora un 97,2%".

© Just The News