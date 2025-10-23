La senadora republicana Marsha Blackburn dice que planea demandar a funcionarios del DOJ de Biden y al FBI por invasión de la privacidad telefónica

Publicado por John Solomon 23 de octubre, 2025

La senadora republicana aprominente cuyos registros telefónicos fueron incautados durante el gobierno de Biden declaró el miércoles que demandará a funcionarios del Departamento de Justicia y del FBI que llevaron a cabo el registro alegando que violaron sus libertades civiles personales y sus protecciones como miembro del Congreso. "La infracción es profunda y amplia", dijo la senadora Marsha Blackburn, republicana de Tennessee, a Just the News.

Blackburn dijo que la citación del gran jurado 2023 de registros telefónicos violaba sus protecciones de libertad de expresión y privacidad de la 1ª y 4ª Enmienda, sus protecciones de separación de poderes como legisladora y posiblemente la Ley de Comunicaciones Almacenadas porque su operador Verizon retenía y entregaba información sobre sus ubicaciones geográficas cuando hacía llamadas.

También señaló al ex consejero especial Jack Smith, que dirigió las investigaciones que dieron lugar a dos acusaciones por delitos graves contra Donald Trump que ya han sido desestimadas, así como a un equipo especializado del FBI que llevó a cabo análisis telefónicos de los registros incautados a ocho senadores estadounidenses y un miembro de la Cámara de Representantes en una investigación relacionada el 6 de enero con el nombre en clave Arctic Frost.

"Puedo asegurarles esto,demandaremos al DOJ de Biden, a Jack Smith y a su equipo CR-15, que, por supuesto, ya ha sido despedido por (el actual director del FBI) Kash Patel, gracias a Dios", dijo Blackburn en una entrevista en el programa de televisión Just the News, No Noise. "Estos tipos simplemente odiaban a Donald Trump, y nos odiaban a nosotros porque apoyábamos a Donald Trump, y estábamos al lado de Donald Trump".

Blackburn dejó claro que sus abogados han investigado varias áreas de posible infracción, incluyendo sus libertades personales y sus deberes como miembro del Congreso protegida por la cláusula de Discurso y Debate de la Constitución.

"Si nos fijamos en lo que nos ha pasado, lo que se ha violado con los ocho senadores es la 1ª y la 4ª enmienda, además de nuestra cláusula de Discurso y Debate, nuestra separación de poderes y la Ley de Comunicaciones Almacenadas, todas ellas violaciones", dijo.

"Y sabes .... el hilo común que corre a través de esto es que los ocho eran republicanos", agregó. "Todos apoyábamos al Presidente Trump, y teníamos preguntas válidas sobre el resultado de las 2020, elecciones.

Blackburn también reveló que sus abogados han comprobado que sus registros telefónicos se obtuvieron mucho antes de lo que se había informado anteriormente.

"Una de las cosas que es tan interesante en esto es que pensamos que las compañías inalámbricas recibieron una citación en septiembre (2023) para nuestros registros, pero descubrimos que Verizon en realidad recibió esa citación en mayo de 2023. Eso fue antes de la acusación del Presidente Trump, que tuvo lugar en agosto de 2023", dijo.

"Sabemos que sacaron lo que se llama los datos de peaje, es decir, cada llamada que hicimos o recibimos, la duración de la llamada, el individuo y el número al que fue y desde el que fue, Y luego también la ubicación física donde estábamos cuando esa llamada fue hecha o recibida", agregó.

Cuando se le preguntó por qué podría reclamar en virtud de la Ley de Comunicaciones Protegidas, dijo que no creía que las compañías de telefonía móvil tuvieran necesidad de conservar o compartir información sobre su paradero para las operaciones telefónicas normales.

"Por supuesto, Verizon, mi operador de telefonía móvil, recibió una citación y entregó los registros. Nunca lo cuestionaron. Nunca anularon ni pidieron que se anulara la citación", dijo. "¿Cómo no iban a hacerlo? ¿Cómo? ¿No podían pensar que estaban entregando los archivos de miembros del Congreso en activo?".

"Simplemente te muestra cómo Jack Smith y Arctic frost, estaban tan fuera de sus esquís, y estaban fuera para atrapar al presidente Donald Trump, y querían condenarlo por conspiración. Y por supuesto, cuando miras lo que estaban haciendo con nosotros, probablemente estaban buscando cargos de obstrucción o co-conspiradores.

© Just The News