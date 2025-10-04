Las escuelas de Virginia que permiten el acceso de varones a los baños de niñas están en peligro por la orden de Youngkin y el tribunal de apelaciones

Publicado por Greg Piper - Just The News 4 de octubre, 2025

Los muros se cierran sobre un rico distrito escolar suburbano de Washington que se ha convertido en el rostro nacional de la resistencia a las órdenes ejecutivas del presidente Trump contra la identidad de género, al que se le ha denegado dos veces un indulto en los tribunales y que se enfrenta a una amenaza paralela del gobernador republicano de Virginia Glenn Youngkin.

El Tribunal de Apelación del 4º Circuito de EE.UU. rechazó una orden judicial de emergencia solicitada por las Escuelas Públicas del Condado de Fairfax para impedir que el Departamento de Educación de Estados Unidos cortara la financiación federal por permitir a los estudiantes usar los baños y vestuarios y competir en deportes en función de la identidad de género y no del sexo.

Youngkin siguió los pasos de Trump al día siguiente al dirigir al Consejo de Salud del estado que elabore una normativa que impida a los varones competir en equipos y competiciones atléticas organizadas solo para mujeres en Virginia y utilizar espacios designados para mujeres en los que sea probable que haya mujeres en estado de desnudez, ya sean menores o adultas.

Los federales cortaron FCPS de la Programa de Asistencia Escolar Magnet una semana antes de las mismas políticas, y un nuevo Title IX queja alega FCPS dijo a las chicas que no tenían ningún recurso contra un estudiante varón con "vello facial", vistiendo pantalones ajustados que "claramente delineaban sus genitales", mirándolas lascivamente en su vestuario mientras se cambiaban de ropa.

Por si fuera poco, el lunes, el gobierno federal tomó medidas coercitivas contra FCPS en respuesta a un informe de agosto que indicaba que una trabajadora social de la escuela secundaria programó un aborto para una estudiante, pagó por ello, "juró a la chica guardar el secreto" y presionó a otra chica para que abortara en la misma clínica. Eso violaría los derechos de los padres en la Enmienda de Protección de los Derechos de los Alumnos.

Una semana antes, el senador Bill Cassidy, republicano por Laos, dijo que su comité de salud estaba investigando, y dos meses antes Youngkin dio instrucciones a la policía estatal para que investigara, incluyendo si se utilizó dinero de los contribuyentes. El superintendente Michelle Reid dijo que también estaba investigando.

Los escándalos podrían empujar a la candidata republicana a la gobernación, Winsome Earle-Sears, por delante de la favorita demócrata, Abigail Spanberger, a un mes de las elecciones de Virginia.

Earle-Sears ha acortado distancias mientras machacaba a Spanberger por apoyar las políticas de identidad de género en las escuelas, incluidas las políticas del condado de Fairfax que también permitieron a un delincuente sexual registrado de sexo masculino utilizar repetidamente las instalaciones públicas de las niñas, citadas en la orden ejecutiva de Youngkin.

Sin embargo, encuestas recientes discrepan rotundamente sobre la ventaja de Spanberger: A2 Insights encuentra solo 3 puntos porcentuales, mientras que la encuesta de The Washington Post y la Universidad George Mason arroja 12 puntos. Dwight Yancey, editor fundador de Cardinal News, citó una muestra más blanca y conservadora en la encuesta de A2 que en la de Emerson College para The Hill, que le dio a Spanberger una ventaja de 10 puntos.

'Una vergüenza y una tragedia' que Youngkin tenga que intervenir

El panel del 4to Circuito aún no ha explicado la denegación del miércoles de la medida cautelar de emergencia solicitada por FCPS, que presentó una moción para acelerar la apelación el jueves, excepto para señalar la coincidencia de los otros dos jueces con el juez presidente Albert Díaz, nominado por el presidente Obama.

La jueza federal de distrito Rossie Alston negó su moción el 5 de septiembre sobre la base de que Alston carece de jurisdicción sobre la materia "para ordenar el pago de dinero", tanto en virtud de 4 º Circuito y el Tribunal Supremo precedente y debe remitirse a la Corte de Reclamaciones Federales.

FCPS arremetió contra Alston en su apelación por "basarse en directrices poco claras e inapropiadas para casos de emergencia de un Tribunal Supremo fracturado", cuando "el Congreso hizo expresamente que los desafíos de financiación del Título IX estuvieran sujetos a revisión judicial en virtud de la Ley de Procedimiento Administrativo" y su "renuncia a la inmunidad soberana no se extiende a los daños monetarios".

El departamento respondió que FCPS no puede mostrar el "daño irreparable" requerido para una medida cautelar porque aún puede solicitar el reembolso de los federales bajo su designación de "alto riesgo", por no seguir la visión de la administración Trump del Título IX, y que incluso si Alston tiene jurisdicción, "Fairfax no agotó sus recursos administrativos."

La orden ejecutiva de Youngkin a la Junta de Salud le encomienda promulgar regulaciones "para garantizar la salud, la seguridad, la privacidad, la dignidad y el respeto de todas las personas, especialmente las mujeres y las niñas, dentro de espacios y actividades legalmente permitidos separados por sexo y específicos de sexo, anulando las políticas locales irresponsables, inseguras e insalubres."

Señala que los federales han aplicado el estatus de alto riesgo a los cinco distritos escolares del norte de Virginia que se negaron a cumplir con el punto de vista de Trump sobre el Título IX, que las Escuelas Públicas del Condado de Loudoun castigaron a los chicos que se quejaron de que una chica que se identifica como un chico los grabara en su vestuario, y la nueva queja del Título IX sobre un hombre que miraba lascivamente a las chicas que se cambiaban de ropa.

"Además, más de una docena de testigos han declarado en un caso que involucra a un delincuente sexual masculino de nivel III que se expuso y gratificó sexualmente delante de niñas en vestuarios femeninos dentro de escuelas y gimnasios en el norte de Virginia", dice la orden.

"Es una vergüenza y una tragedia que ciertas personas sigan haciendo la vista gorda ante estas claras violaciones de la ley y de la salud, la seguridad, la intimidad, la dignidad y el respeto de estas estudiantes. Esto debe terminar", dice también la orden.

"Estamos al tanto de la última directiva ejecutiva del gobernador y revisaremos los detalles una vez que la Junta de Salud de Virginia los proporcione directamente a las divisiones escolares", dijo FCPS a Just the News en un correo electrónico.

"Las políticas y regulaciones de FCPS continúan alineadas con la ley de Virginia y los fallos de la Corte Federal de Apelaciones del Cuarto Circuito", continuó el correo electrónico. "Seguimos asociándonos con todas las familias para proporcionar un entorno escolar seguro, de apoyo e inclusivo para todos los estudiantes y miembros del personal, incluida nuestra comunidad transgénero y de género expansivo".

La orden de Youngkin toma nota de los últimos detalles del juicio penal del delincuente Richard Kenneth Cox en el condado de Arlington, vecino del condado de Fairfax, por presuntamente exponerse a mujeres y niñas en los vestuarios de un centro recreativo y dos escuelas públicas.

Cox tenía en su teléfono los horarios de natación de los niños de los centros recreativos del condado de Fairfax junto con pornografía infantil, según testificó un detective del condado de Arlington, según WJLA.

El jefe de policía del condado de Fairfax Kevin Davis citó la identidad de Cox como mujer este verano para justificar que no se presentaran cargos contra Cox por presuntamente exponerse a mujeres y niñas en tres centros recreativos.

La designación de Cox le prohíbe acercarse a menos de 100 pies de un "programa de día infantil", sin embargo, tampoco fue acusado después de que saliera a la luz un video de Cox caminando fuera de un parque acuático de FCPS para niños con discapacidades y hacia un patio de recreo, dijo WJLA.

Ni Davis ni la oficina de información pública de la policía del condado de Fairfax respondieron a Just the News las preguntas sobre los horarios de natación de los niños supuestamente encontrados en el teléfono de Cox.

Para evitar tener que responder a preguntas sobre Cox, el presidente de la junta del condado de Fairfax, Jeff McKay huyó de las preguntas del periodista de WJLA Nick Minnock sobre las políticas antes del juicio de Cox. Minnock dijo que siguió a McKay durante tres minutos antes de que McKay finalmente se escapara metiéndose en un baño de hombres.

