El enorme aumento patrimonial de Omar está vinculado a la empresa de su marido, lo que plantea problemas de transparencia

Apenas unos meses tras rechazar las preguntas de la prensa sobre su presunto patrimonio neto millonario, la última divulgación financiera de la representante Ilhan Omar muestra que patrimonio neto personal se ha disparado hasta alcanzar los $30 millones en 2024. La congresista, demócrata en representación de Minnesota, es más conocida como miembro de "The Squad", una polémica asociación informal de extrema izquierda con programática antiisraelí y socialista.

La gran mayoría de esa nueva valoración del patrimonio neto procede de la empresa de su cónyuge, Rose Lake Capital LLC, una firma de gestión de capital riesgo cuyo valor se hinchó hasta entre $5 y $25 millones.

La firma, cofundada por el marido de Omar, Tim Mynett, en 2022, presume de sus amplios vínculos internacionales, asesores de alto poder, experiencia en diplomacia, legislación y política, pero no revela nada sobre sus clientes o inversiones.

El rápido éxito de la firma también se produce después de que dos de sus cofundadores, tanto Mynett como el exasesor del DNC Will Hailer, se enfrentaran a demandas de antiguos inversores en otras empresas que decían haber sido estafados al no recibir lo que se les había prometido a cambio de sustanciales contribuciones.

El secretismo que rodea a la empresa plantea importantes dudas sobre si su rápido éxito en los años posteriores al matrimonio de Mynett con Omar está relacionado de algún modo con la posición de la congresista en el Gobierno.

El Presidente y fundador del Government Accountability Institute, Peter Schweizer, que informó por primera vez sobre los lucrativos negocios en el extranjero de Hunter Biden mientras su padre era vicepresidente, dijo que el acuerdo poco transparente se hace eco de las empresas del segundo hijo de una manera que debería suscitar preocupación.

"El aumento del patrimonio neto de Ilhan Omar debido a negocios familiares no transparentes es preocupante, parece al estilo de Biden, y el modelo de negocio de Rose Lake Capital recuerda una famosa cita de Churchill: un misterio envuelto en un enigma", dijo Schweizer a Just the News.

Al igual que Hunter Biden, tanto Mynett como Hailer entraron en el reino del capital riesgo con casi ninguna experiencia empresarial previa fuera del ámbito político: Biden en grupos de presión y Mynett y Hailer en recaudación de fondos políticos y política del Partido Demócrata.

Como tres empresas de cannabis de Dakota del Sur señalaron en una demanda de 2022, "el demandado Will Hailer y su socio Tim Mynett son agentes políticos de carrera que fundaron la demandada eST Ventures LLC ("eST Ventures"), supuestamente una empresa de capital riesgo, y Rose Lake Capital, una empresa de capital privado, en 2020 aunque ninguno de los dos demandados tenía experiencia o formación previa ni en negocios ni en finanzas."

La representante Omar no respondió a una solicitud de comentarios.

Rose Lake Capital tampoco respondió a las preguntas de Just the News enviadas a su página de LinkedIn.

El romance de Omar y Mynett florece a partir de los negocios

La relación original de Mynett con Omar no era romántica, sino más bien política. Omar contrató a Mynett como consultor político para su campaña en 2018. Los registros de la Comisión Federal de Elecciones muestran que la campaña de Omar pagó a la firma EStreet de Mynett miles de dólares durante esa temporada de campaña por servicios que van desde consultoría de recaudación de fondos hasta publicidad digital.

En algún momento durante esa campaña, Omar y Mynett comenzaron un romance mientras ambos aún estaban casados. En agosto de 2019, la esposa de Mynett solicitó el divorcio, alegando que su marido le había contado que mantenía una relación con Omar. Unos meses después, Omar solicitó el divorcio de su anterior marido, Ahmed Hirsi. En marzo de 2020, Omar y Mynett se habían casado.

La campaña de Omar pagó a la empresa de su ahora marido un total de $2,9 millones, el 78% de los ingresos de la empresa, durante la temporada de campaña de 2020, lo que generó una importante polémica y dio lugar a una queja de la FEC. Un análisis del Washington Free Beacon descubrió que los pagos a la firma de Mynett supusieron el 56% de los gastos totales de su campaña.

A pesar de que la FEC se negó a presentar una queja sobre el acuerdo, bajo un creciente escrutinio público, Mynett se retiró de la consultoría política y se dedicó a los negocios.

Rose Lake pasa de la bancarrota a la abundancia de efectivo

A principios de 2024, los documentos judiciales muestran que la nueva firma Rose Lake Capital, cofundada por Mynett y Hailer en 2022, sólo tenía $42,24 en su cuenta bancaria. A finales de año, el valor de la firma había crecido a entre $5 y $25 millones, según reveló Omar en su declaración financiera más reciente.

La firma promociona sus amplios vínculos internacionales, sus asesores de alto nivel, su experiencia en diplomacia, negocios, política y banca, pero revela muy poco sobre el trabajo que realiza, sus clientes o sus inversiones.

"Rose Lake se centra en oportunidades globales únicas en las que nuestra experiencia puede crear soluciones a medida para nuestros clientes y socios", se lee en la página web de la firma. Nuestro equipo de expertos de talla mundial cuenta con siglos de experiencia combinada y profundas redes globales construidas a partir del trabajo sobre el terreno en más de 80 países trabajando en los ámbitos de los negocios, la política, la banca y la diplomacia".

El bufete explica en su página web que su "experiencia" se centra en "estructuración de operaciones, fusiones y adquisiciones, reestructuración de deuda y captación de capital". El equipo también tiene experiencia en "activos en dificultades a la compra de empresas que cotizan en bolsa."

Los tres cofundadores de Rose Lake, Mynett, Hailer, y Alex Hoffman, estuvieron muy implicados en la política del Partido Demócrata a lo largo de sus carreras. Tanto Hailer como Hoffman ocuparon altos cargos en el Comité Nacional Demócrata antes de dedicarse a la empresa privada.

El bufete también presume de la experiencia de cinco exdiplomáticos en su plantilla o en funciones de asesoramiento, aunque en la página web sólo figuran dos: el exembajador de Estados Unidos en China Max Baucus y el exembajador de Estados Unidos en Bahréin J. Adam Ereli.

Antiguos clientes presentan demandas alegando fraude

Rose Lake Capital es la segunda firma de inversión de capital riesgo formada por Mynett y Hailer. La primera, llamada eSt Ventures, anunciaba tres fondos distintos: África, Agricultura y Ag Tech, y BIPOC/Women Founders, se lee en un archivo del sitio web. Una versión anterior de la página web muestra un Fondo para el cannabis.

Antes de que Mynett abandonara eSt Ventures en 2022, él y Hailer formaron una filial llamada Badlands Ventures como centro de las inversiones en marihuana de la firma. A principios de 2022, dos empresas de cannabis con sede en Dakota del Sur invirtieron $3,5 millones en la firma, pero presentaron posteriormente una demanda alegando que $1,7 millones de sus inversiones fueron desviados "para fines ajenos al negocio de Badlands Ventures", según documentos judiciales publicados por el Free Beacon.

Cuando las empresas de cannabis exigieron que se les devolviera el dinero, Hailer supuestamente les dio largas en múltiples ocasiones. En la demanda también se alegaba que afirmó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) había puesto una retención sobre los fondos. La OFAC es una agencia del Departamento del Tesoro responsable de administrar y aplicar sanciones económicas y comerciales contra países extranjeros, organizaciones terroristas y cárteles de la droga.

Las empresas cannábicas no demandaron a Rose Lake, pero sí mencionaron a la firma en su demanda. Finalmente, las empresas cannábicas y Hailer acordaron un acuerdo de $1,2 millones.

Sin embargo, no está claro cómo Hailer pagó el acuerdo. El descubrimiento en la demanda mostró que eSt Ventures sólo tenía 5 céntimos en su cuenta bancaria en febrero de 2024, informó el Minnesota Reformer. Esos documentos de descubrimiento, parte de una segunda demanda de las empresas en Nebraska, donde reside Hailer, también mostraron que Rose Lake Capital sólo tenía $42,44 y la afiliada Rose Lake Inc, sólo $10.

Así, resulta desconcertante cómo esas firmas pasaron de estar en bancarrota a acercarse a una valoración de entre $5 millones y $25 millones en el mismo año, como afirmó la diputada Omar en su más reciente revelación.

Esa no sería la única demanda vinculada a su negocio a la que se enfrentaría cualquiera de los dos cofundadores por acusaciones de estafa a los inversores. Un propietario de un restaurante del área de Washington DC demandó a Hailer y a la empresa eStCru, LLC de Mynett, que poseía una bodega en California. La pareja se había acercado a Naeem Mohd en otoño de 2021 con una oferta para triplicar la inversión del dueño del restaurante en solo 18 meses si ponía $300.000 en su empresa, informó el Minnesota Reformer .

Pero, esos 18 meses transcurrieron sin que Mohd recibiera la rentabilidad prometida. La pareja sólo devolvió a Mohd la inversión inicial de $300.000 un mes después, según la demanda que el dueño del restaurante interpuso en California contra la bodega y por la que reclamaba al menos $780.000, informó el medio.

Hailer y Mynett negaron el fraude y sostuvieron que la bodega simplemente enfrentó tiempos difíciles y luchó por crecer como esperaban.

"ESTCRU LLC como muchas bodegas está viviendo factura a factura, venta a venta para mantenerse a flote dadas las condiciones económicas de la industria", dijo Hailer al Minnesota Reformer.

Desde aquella demanda, parece que la fortuna de la bodega ha dado un vuelco. El formulario de divulgación de la congresista muestra que Omar estimó que el activo estaría valorado entre $1 millón y $5 millones a finales de 2024.

