Los demócratas de Texas rechazan ante la corte las acusaciones de que abandonaron sus cargos

Publicado por Just The News / Misty Severi 9 de agosto, 2025

Los legisladores demócratas estatales de Texas presentaron el viernes una refutación al intento de destituirlos del gobernador republicano Greg Abbott, argumentando que violaría la Constitución de Texas.

Abbott presentó el martes una petición de emergencia al Tribunal Supremo del estado, solicitando que destituya al representante estatal Gene Wu, junto con otros demócratas, después de que huyeran del estado para impedir que la cámara avanzara en su proyecto de redistribución de distritos.

El gobernador ha argumentado que las acciones de los miembros constituyen el abandono de sus cargos. Wu argumentó en la presentación judicial que sus acciones y las de sus compañeros de partido no significaron un abandono, sino más bien una afirmación de su devoción a sus responsabilidades y sus constituyentes.

"Es deber del legislador evitar que el cuerpo legislativo se convierta, con tanta facilidad, en medio para un fin de la mayoría que resulta tan chocante para la conciencia", escribieron los abogados de Wu.

Wu también argumentó, según Politico, que el gobernador eludió a los tribunales inferiores al presentar el caso directamente ante el máximo tribunal del estado, y que sólo la legislatura estatal puede destituir a los legisladores de sus cargos, no los tribunales.

El demócrata dijo además que planeaba invocar su derecho a un juicio con jurado y que las acusaciones del gobernador se basaban en rumores y no en hechos. "Si el representante Wu va a ser juzgado, debería ser con pruebas, sin embargo el gobernador basa su petición en habladurías", afirmaron los abogados.

Misty Severi es periodista de Just The News.

