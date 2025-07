Trump señala que podría designar terroristas a los organizadores y financiadores de las protestas violentas contra el ICE

El presidente Donald Trump dice que si se descubre que los violentos disturbios contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas que se suceden por todo el país tienen organizadores centrales o respaldo profesional los designaría organizaciones terroristas extranjeras o nacionales, similar a lo que hizo con los cárteles mexicanos en febrero.

"Haría eso, y en un minuto,", dijo Trump el miércoles al programa de televisión Just the News, No Noise. Yo haría eso".

Designar oficialmente a una organización como grupo terrorista en Estados Unidos penaliza el suministro de apoyo material, congela activos y restringe los viajes de sus miembros y simpatizantes en virtud de leyes como la Ley PATRIOT.

La designación también permite reforzar la vigilancia policial, las investigaciones y el despliegue de recursos federales, al tiempo que señala una amenaza a la seguridad nacional e internacional. Sin embargo, también puede polarizar a la opinión pública y, en el caso de grupos extranjeros, puede dar lugar a sanciones globales, aunque las designaciones nacionales son poco frecuentes debido a problemas de libertad de expresión.

En junio, Just The News informó de que el Partido Socialismo y Liberación (PSL), una autodenominado grupo revolucionario comunista con vínculos con una red de financiación marxista vinculada a China, ha estado encabezando protestas en todo el país contra las medidas represivas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU..

UU contra la inmigración ilegal, incluyendo manifestaciones en Los Ángeles que desembocaron en disturbios.

El PSL, que aboga abiertamente por el derrocamiento del sistema estadounidense y apoya a los regímenes comunistas, ha organizado protestas contra el ICE en ciudades como Chicago, San Francisco y Austin (Texas), al tiempo que ha promovido una campaña de "No abras para el ICE".

Trump desplegó a los Marines y a la Guardia Nacional de California desde Camp Pendleton para ayudar a las fuerzas del orden locales a restablecer el orden a principios de este verano en Los Ángeles, donde las protestas organizadas por el PSL se volvieron caóticas.

El grupo condenó la presencia de la Guardia como un intento de suprimir los derechos de la Primera Enmienda, instando a continuar las protestas contra lo que llama la "guerra contra los inmigrantes" de Trump."

Trump, que a menudo habla de su apoyo a la ley y el orden, señaló que estaba afectado por la violencia que está ocurriendo contra los agentes del ICE que tratan de hacer su trabajo yllevar a cabo órdenes de deportación legales.

"La semana pasada vi cómo tiraban piedras a coches nuevos de la Patrulla Fronteriza. Y vi eso, y les di total autorización para detener su coche y hacer lo que sea necesario para arrestar a esas personas. Usen lo que tengan que usar para arrestarlos", dijo recientemente.

Al parecer, las actividades del PSL cuentan con el apoyo financiero de Neville Roy Singham, un empresario marxista que financia a grupos de extrema izquierda como el Foro del Pueblo, que comparte estrechos vínculos con el PSL.

El grupo ha estado vinculado a causas procomunistas, celebrando regímenes como los de China y Cuba al tiempo que defiende los ataques de Hamás, organización afiliada a Palestina, contra Israel en octubre de 2023.

La "Escuela de la Liberación" del PSL promueve la ideología marxista, y su mercancía glorifica figuras comunistas y revoluciones.

A pesar de negar vínculos con un reciente tiroteo en Washington, D.C., perpetrado por un antiguo asociado, la retórica revolucionaria del PSL y la red de financiación de Singham han atraído el escrutinio por sus conexiones con movimientos marxistas globales.

En otro caso de conexiones comunistas, Just The News reportó que la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, antigua líder de la Brigada Venceremos (VB), un grupo procomunista cubano vinculado a la inteligencia cubana y relacionado con grupos violentos como Weather Underground, tiene profundos lazos históricos con el activismo de extrema izquierda, habiendo viajado a Cuba en múltiples ocasiones en la década de 1970 como parte de la brigada. Las agencias de inteligencia estadounidenses han descrito la VB como una operación de la inteligencia cubana destinada a reclutar a estadounidenses de orientación política para influir en los cargos del gobierno de Estados Unidos.

La VB, que Bass describió como un "proyecto educativo" para fomentar los lazos con la sociedad cubana, está ahora patrocinada fiscalmente por El Foro del Pueblo de Singham.

Trump concluyó extendiendo un permiso ilimitado a su zar fronterizo y dijo: "Llamé a Tom Homan y le autoricé a hacer lo que tenga que hacer."

© Just The News