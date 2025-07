Grassley comparte correos electrónicos desclasificados sobre la 'inteligencia suprimida' del FBI sobre la posible intromisión de China en 2020

El principal senador republicano publicó el martes correos electrónicos del FBI que parecen demostrar que la oficina no persiguió a los servicios de inteligencia que indicaban que la China comunista estaba buscando secuestrar las elecciones presidenciales de 2020 con un posible esquema de voto por correo para ayudar al entonces candidato demócrata Joe Biden.

La oficina parecía, basándose en los correos electrónicos, temerosa de que socavara las garantías del entonces director del FBI, Christopher Wray, al Congreso de que la intromisión extranjera no suponía una amenaza para la carrera presidencial.

Los correos electrónicos internos del FBI fueron hechos públicos por el presidente del Comité Judicial del Senado, Chuck Grassley, "revelando que el FBI suprimió información de inteligencia sobre la supuesta interferencia china en las elecciones de 2020" para "aislar" al entonces director del FBI Wray "de las críticas, después de que Wray proporcionara un testimonio inexacto y contradictorio al Congreso", dijo la oficina del senador republicano de Iowa en un press release.

Wray testificó en septiembre ante la Cámara y Senado en 2020, ante las que restó importancia a la posibilidad de una intromisión extranjera significativa en las elecciones de 2020, descartó la posibilidad de un fraude extranjero en el voto por correo y dijo que consideraba la desinformación la mayor amenaza para las elecciones presidenciales..

Just the News publicó el mes pasado un artículo revelando que una fuente humana confidencial dijo al contraespionaje del FBI en el verano de 2020 que el gobierno comunista de China estaba buscando inmiscuirse en las inminentes elecciones para ayudar al entonces candidato Biden, según un informe de inteligencia en bruto distribuido a las agencias federales que fue revisado y hecho público por Just the News.

El Informe de Información de Inteligencia ("IIR") en cuestión se originó en la Oficina de Campo de Albany del FBI.

"Estos registros huelen a toma de decisiones políticas y demuestran que el FBI dirigido por Wray es una institución profundamente quebrada", dijo Grassley el martes. "En vísperas de unas elecciones de alto riesgo que ocurren en medio de una pandemia mundial sin precedentes, el FBI dio la espalda a su misión de seguridad nacional".

"De una manera u otra, la inteligencia debe ser investigada a fondo para determinar si es cierta, o si es sólo humo y espejos. El FBI de Chris Wray no miraba por el pueblo estadounidense: buscaba salvar su propia imagen. Ahora es el momento de reconstruir la confianza del FBI. La voluntad del director Patel de trabajar conmigo para establecer una renovada transparencia y rendición de cuentas es una parte crítica de ese proceso, y le aplaudo por sus esfuerzos".

Grassley hizo públicas 47 páginas de correos electrónicos internos del FBI parcialmente redactados del otoño de 2020, y el senador también dio a conocer una carta que el actual director adjunto del FBI Marshall Yates escribió la semana pasada en la que resumía los registros desclasificados.

"Siguiendo una directiva de la sede central del FBI, el IIR fue retirado a pesar de que "el IIR fue coordinado y difundido en forma de libro de texto". Este IIR suscitó una atención significativa en toda la sede del FBI", dijo Yates en su carta de tres páginas a Grassley.

"Por ejemplo, según un correo electrónico en el que se solicitaba la retirada, se señalaba que la IIR AL enviada hoy está recibiendo mucha atención de todas las divisiones del cuartel general La retirada se emitió para volver a entrevistar a la fuente. Aunque la fuente fue reentrevistada y proporcionó contexto adicional para apoyar el IIR inicial, la sede del FBI mantuvo su posición de no volver a publicar el informe."

El funcionario del FBI agregó: "Una de las razones citadas para no publicar el IIR fue porque 'el informe contradeciría el testimonio del director Wray'. Basándonos en conversaciones con personas clave implicadas, se transmitió que la retirada del IIR era anormal. La razón que se dio al personal de Albany para la retirada fue que la sede central consideraba que el informe no era "fidedigno", pero los miembros de la oficina de Albany no estuvieron de acuerdo con esta caracterización. Correos electrónicos internos reflejan que al personal de Albany le preocupaba que la supresión del IIR fuera 'peligrosa si citamos posibles implicaciones políticas como razones para no publicar nuestra información', haciendo hincapié en que no era el papel de los analistas alinear la inteligencia con el testimonio público".

El informe de inteligencia en bruto y no verificado en cuestión se titulaba sin rodeos "Producción y exportación por parte del Gobierno chino de permisos de conducir estadounidenses fraudulentos a simpatizantes chinos en Estados Unidos, con el fin de crear decenas de miles de votos por correo fraudulentos para el candidato presidencial estadounidense Joe Biden, a finales de agosto de 2020."

El informe fue pronto retirado, con las agencias de espionaje conminadas a borrar la información antes de que tuvieran la oportunidad de investigar adecuadamente sus afirmaciones.

El director del FBI, Kash Patel, y el director adjunto, Dan Bongino alegaron en junio que la anterior dirección de la oficina "optó por jugar a la política" y ocultar pruebas al pueblo estadounidense sobre un complot chino para secuestrar las elecciones estadounidenses de 2020 con votos falsos por correo para Biden..

Yates escribió la semana pasada que el personal de Abany del FBI había "advertido en contra de que el FBI asumiera el papel de único guardián de la Comunidad de Inteligencia, haciendo hincapié en que la supresión de informes generados sobre el terreno podría privar a otros elementos del CI de la oportunidad de corroborar o desacreditar la inteligencia."

"Aunque un analista de Inteligencia solicitó más investigación y un nuevo compromiso con la fuente, la Sede decidió en última instancia no emitir un nuevo IIR, citando la falta de información adicional de corroboración, incluso después de que la fuente fuera entrevistada de nuevo", escribió el funcionario del FBI. "Como se ve en la producción de hoy, la fuente parecía ser confiable, y el FBI no cerró la fuente por causa o falta de información creíble".

Yates también dijo que otros correos electrónicos mostraban que la la ahora extinta Foreign Influence Task Force (FITF) "no aprobó la reemisión del IIR, citando preocupaciones sobre la autoritatividad y el potencial de desinformación por parte de actores extranjeros" pero que "aparte de una solicitud de información a U.S. Customs and Border Protection, we have found no information to indicate that FITF-China aggressively investigated the reported information, despite corroborating intergovernmental reporting and logical investigative leads."

Un funcionario del FBI que parecía ser de la oficina de Albany escribió un correo electrónico el 25 de septiembre de 2020 diciendo que "el IIR fue coordinado y difundido en forma de libro de texto." El funcionario del buró dijo que la "evaluación inicial" del IIR fue que "no han verificado que la supuesta actividad esté ocurriendo a través de otras plataformas, y creen que podría ser parte de la campaña de desinformación de la RPC hacia las elecciones."

Los correos electrónicos del FBI recientemente publicados muestran que las funcionarias del FBI Nikki Floris y Tonya Ugoretz estaban supuestamente detrás de la retirada del informe de inteligencia de Albany, y que la funcionaria del FBI Laura Dehmlow también parecía estar involucrada en la retirada.

"Cyber DAD y CD DAD se pusieron en contacto conmigo. Solicitan directamente que se retire hasta que se le vuelva a entrevistar", decía un correo electrónico redactado por un funcionario de la División de Contrainteligencia del FBI el 25 de septiembre de 2020.

Un funcionario del FBI redactado que parecía tener su sede en Albany preguntó, "¿Puede quién [sic] darme los nombres de los DAD para que podamos citar eso? Gracias."

Nikki Floris (CD) y Tonya Ugoretz (Cyber). Están en las tiendas de Intel."

Los correos electrónicos también muestran que un funcionario del FBI aún no redactado compartió un correo electrónico sobre la "Publicación reciente de los IIR de Contrainteligencia - [REDACTED]" el 28 de septiembre de 2020.

El informe de información del FBI en cuestión fue "retirado bajo la dirección de DAD Nikki Floris, Contrainteligencia, y DAD Tonya Ugoretz, Cyber" según ese correo electrónico, que lo enumeró como un "RECALL SUSTANTIVO."

El LinkedIn de Ugoretz afirma que ella era la Subdirectora Adjunta de la División de Contrainteligencia del FBI en aquel momento, y Grassley dijo que Floris era la entonces Subdirectora Adjunta de la División de Contrainteligencia del FBI.

Grassley señaló en su comunicado de prensa del martes que "meses antes de desestimar la IIR, Floris proporcionó una sesión informativa innecesaria a Grassley y al senador Ron Johnson (republicano de Wisconsin) en relación con su investigación sobre la familia Biden" y que "la sesión informativa -aunque clasificada- fue posteriormente filtrada a la prensa en un intento de difamar falsamente la investigación de los senadores como desinformación rusa."

Un funcionario del FBI aún redactado dijo en un correo electrónico del 30 de septiembre de 2020 que "se necesitará un nuevo 1023 [entrevista del FBI], que tendrá fecha actualizada de adquisición y contacto, con una declaración de contexto de fuente actualizada. Y tendrá que correr la gama en HQ para revisión/aprobación. Una vez más, el informe contradirá el testimonio del Director Wray."

El redactado Jefe de Unidad para China de la FITF del FBI también pesó el mes siguiente.

"Hola Albany... Quería reiterar que no estamos aprobando una reedición, específicamente debido a nuestras preocupaciones de que el informe no es fidedigno", dijo el jefe de la unidad del FBI el 8 de octubre de 2020.

El Comité Judicial de la Cámara de Representantes, dirigido por el Partido Republicano, y fichas judiciales han previamente identificaron a Laura Dehmlow -que llegó a ser jefa de sección de la FITF del FBI- como jefa de la Unidad de China de la FITF en octubre de 2020.

Wray había dicho a la Cámara y Senado en septiembre de 2020 que el FITF del FBI se creó en 2017 "para identificar y contrarrestar las operaciones malignas de influencia extranjera dirigidas a Estados Unidos" y que fue solo después de las elecciones de mitad de mandato de 2018 cuando el FITF pasó de estar "centrado únicamente en la amenaza planteada por Rusia." Afirmó que el FITF amplió su alcance "para hacer frente a las operaciones extranjeras malignas de China, Irán y otros adversarios globales."

Yates también escribió la semana pasada que, debido a esta saga, la sede central del FBI había establecido un nuevo requisito a todas las oficinas de campo del FBI para las elecciones de 2020: que "todos los informes en bruto relativos a las elecciones requerirán ahora la coordinación de la sede central, lo que no era necesario" antes.

"En general, los registros producidos hoy reflejan el sentimiento más amplio dentro de la Oficina de Campo de Albany de que la decisión de destitución y la supresión resultante del IIR plantearon serias dudas sobre la integridad del proceso de presentación de informes de inteligencia y su susceptibilidad a las presiones políticas percibidas,", escribió el funcionario del FBI.

El mes pasado, Patel entregó antes el Congreso el informe de inteligencia ocultado durante mucho tiempo en el que se planteaba la preocupación de que China tenía planes de producir en masa permisos de conducir estadounidenses falsos para llevar a cabo un plan para inclinar las elecciones de 2020 a favor de Biden con votos por correo falsos.

El informe de información del FBI revelado por Just the News el mes pasado había sido enviado como un aviso no corroborado a las agencias de inteligencia de Estados Unidos el 24 de agosto de 2020. Luego fue retirado repentinamente en septiembre de 2020 - el día después de que Wray testificara ante el Congreso que no había visto ningún esfuerzo de fraude electoral a gran escala.

Wray señaló a Rusia como la mayor amenaza de influencia electoral y restó importancia a la posibilidad de que adversarios extranjeros pudieran facilitar el fraude electoral en las elecciones de 2020 cuando habló ante la Cámara a mediados de septiembre de 2020.

"El consenso de la comunidad de inteligencia es que Russia sigue tratando de influir en nuestras elecciones principalmente a través de lo que llamaríamos influencia extranjera maligna", dijo Wray al Comité de Seguridad Nacional de la Cámara a mediados de septiembre de 2020, argumentando que "no toleraremos la interferencia extranjera en nuestras elecciones."

Wray dijo que"no hemos visto, hasta la fecha, un esfuerzo nacional coordinado de fraude electoral en unas elecciones importantes."

Cuando se le preguntó por su mayor preocupación en relación con la seguridad de las elecciones en 2020, Wray respondió: "Lo que más me preocupa es el bombo constante de desinformación y una especie de amplificación de pequeñas intrusiones cibernéticas que contribuyen con el tiempo -me preocupa que contribuyan con el tiempo a una falta de confianza de los votantes y ciudadanos estadounidenses en la validez de su voto. Creo que eso sería una percepción, no una realidad. Creo que los estadounidenses pueden y deben tener confianza en nuestro sistema electoral y, desde luego, en nuestra democracia."

Trump acudió a su cuenta de Twitter para criticar los comentarios de Wray.

"Pero Chris, no ves ninguna actividad de China, a pesar de que es una amenaza MUCHO mayor que Rusia, Rusia, Rusia", escribió Trump en 2020, y añadió: "Ambos, además de otros, podrán interferir en nuestras Elecciones de 2020 con nuestra totalmente vulnerable Estafa de las Papeletas No Solicitadas (¿Falsificadas?). Compruébelo!"

Wray compareció ante el Comité de Seguridad Nacional del Senado a finales de septiembre de 2020, donde le preguntaron si el voto por correo era seguro.

"Bueno, senador, lo que creo que diría es lo siguiente:nos tomamos en serio todas las amenazas relacionadas con las elecciones... y nuestro papel es investigar a los actores de la amenaza. Ahora, no hemos visto, históricamente, ningún tipo de esfuerzo nacional coordinado de fraude electoral en unas elecciones importantes, ya sea por correo o de otra manera", dijo Wray. "Ciertamente, cambiar el resultado de unas elecciones federales montando ese tipo de fraude a escala sería un gran desafío para un adversario, pero la gente no debe equivocarse, estamos vigilantes en cuanto a la amenaza y observándola cuidadosamente porque estamos en territorio desconocido."

Al director del FBI se le preguntó si estaba diciendo que no había visto ningún fraude generalizado por correo, y Wray prometió que "eso es algo que investigaríamos seria y agresivamente".

El informe de información del FBI que contenía acusaciones de un plan chino para usar miles de licencias de conducir fraudulentas para ayudar a Biden a derrotar a Trump fue retirado poco después del testimonio de Wray ante el Congreso.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) había dicho en julio de 2020 que "las licencias de conducir fraudulentas... siguen siendo encontradas por los oficiales de CBP" en el Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago. De enero a junio de 2020, CBP dijo que sus oficiales habían "incautado 1,513 envíos con documentos fraudulentos - un total de 19,888 licencias de conducir estadounidenses falsificadas" y que "la mayoría de estos envíos llegaban de China y Hong Kong." El comunicado de prensa de CBP no vinculó directamente las licencias fraudulentas con posibles esfuerzos de fraude electoral.

