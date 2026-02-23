El Thunder ataca desde larga distancia y detiene la racha de siete victorias consecutivas de los Cavs

Publicado por Williams Perdomo 23 de febrero, 2026

El Oklahoma City Thunder anotó 21 triples en una victoria por 121-113 sobre Cleveland el domingo que detuvo la racha de siete victorias consecutivas de los Cavaliers en la NBA.

Isaiah Joe anotó 22 puntos y Cason Wallace agregó 20 puntos y 10 asistencias para el Thunder con poco personal, que mejoró su récord líder en la Conferencia Oeste a 44-14 a pesar de la ausencia de los titulares lesionados Shai Gilgeous-Alexander y Jalen Williams, así como Ajay Mitchell y Alex Caruso.

Los equipos intercambiaron la ventaja en el tercero, pero Oklahoma City tomó la delantera en el cuarto y no la perdió.

Siete jugadores del Thunder anotaron en cifras dobles, con el pívot Chet Holmgren contribuyendo con un doble-doble de 17 puntos y 15 rebotes.

Harden y Donovan Mitchell anotaron 20 puntos cada uno para Cleveland.

En San Francisco, Brandin Podziemski de Golden State anotó 15 de sus 18 puntos en el cuarto cuarto cuando los Warriors vencieron a los Denver Nuggets 128-117.

Podziemski agregó 15 rebotes y nueve asistencias, ayudando a los Warriors a resistir el 19º triple-doble de la temporada de la estrella de Denver Nikola Jokic.

Jokic anotó 35 puntos con 20 rebotes y 12 asistencias y Jamal Murray agregó 21 para los Nuggets, que venían de una victoria por 54 puntos sobre Portland pero nunca lideraron en la primera mitad.

Se impusieron después del descanso contra un equipo de Golden State que no solo contó con la ausencia de Stephen Curry y Jimmy Butler, lesionados, sino también de Kristaps Porzingis y Draymond Green, que se encontraban lesionados y fueron descartados al final por problemas en la parte baja de la espalda.

Denver tenía una ventaja de cinco puntos a mitad del último cuarto, pero los Warriors, con Podziemski a la cabeza, avanzaron con una racha de 17-8.

Los Celtics superan a los Lakers

Los 32 puntos, ocho rebotes y siete asistencias de la estrella de Boston, Jaylen Brown, impulsaron a los Celtics a una victoria de 111-89 sobre los Lakers en Los Ángeles.

El último juego de la histórica rivalidad se convirtió en una paliza, con los Lakers retirando a sus titulares luego de que Payton Pritchard encestara un triple con paso atrás para ampliar la ventaja de los Celtics a 22 puntos con 3:24 restantes.

Pritchard anotó 30 puntos saliendo desde el banquillo, acertando seis de los 14 triples de los Celtics, y Boston, segundo en la Conferencia Este, consiguió su novena victoria en 11 partidos.

Luka Doncic anotó 25 puntos y LeBron James agregó 20 para los Lakers, que tuvieron su segundo total de puntos más bajo de la temporada.

Incluso en la derrota, la superestrella James alcanzó otro hito en la NBA. El máximo anotador de la liga, jugando su partido número 1600 de temporada regular, superó los 43.000 puntos de su carrera.