El FBI entrega al Congreso información sobre un supuesto complot chino para crear votos falsos por correo en 2020

Publicado por John Solomon 17 de junio, 2025

El director del FBI, Kash Patel, entregó este lunes por la noche al Congreso un informe de inteligencia que planteaba la preocupación de que China hubiera producido en masa permisos de conducir estadounidenses falsos para llevar a cabo un plan para secuestrar las elecciones de 2020 con votos por correo falsos a favor del demócrata Joe Biden.

Los informes de inteligencia recién desclasificados de agosto de 2020 no fueron corroborados ni investigados a fondo y, en cambio, fueron retirados de las agencias de inteligencia más o menos en el momento en que el entonces director del FBI, Chris Wray, testificó que no había complots conocidos de interferencia extranjera antes de las elecciones de 2020 en las que Biden derrotó a Donald Trump, dijeron funcionarios a Just the News.

Los nuevos documentos fueron entregados al presidente del Comité Judicial del Senado, Chuck Grassley, republicano por Iowa, quien primero había planteado preocupaciones a la oficina de que la inteligencia no había sido investigada a fondo y, en cambio, simplemente fue descartada a pesar de que había pruebas de las licencias falsas.

"Gracias al trabajo de supervisión y a la colaboración del presidente Grassley, el FBI sigue ofreciendo una transparencia sin precedentes en la Oficina del Pueblo", dijo Patel a Just the News en un comunicado. "Con ese fin, hemos localizado documentos que el presidente Grassley solicitó, que detallan acusaciones alarmantes relacionadas con las elecciones estadounidenses de 2020".

"Específicamente, estos incluyen alegaciones de planes del PCC para fabricar licencias de conducir falsas y enviarlas a los Estados Unidos con el propósito de facilitar las votaciones fraudulentas por correo - alegaciones que, aunque corroboradas, fueron retiradas abruptamente y nunca reveladas al público", dijo también Patel.

"De acuerdo con la solicitud de documentos del presidente Grassley, he desclasificado inmediatamente el material y he entregado el documento al presidente para que lo revise".

Los funcionarios que han visto los documentos dijeron a Just the News que el FBI tenía una fuente confidencial relativamente nueva que proporcionó información en el verano de 2020 de que el gobierno chino estaba fabricando y exportando licencias de conducir estadounidenses falsas como parte de un complot para crear identidades de votantes para residentes chinos que viven en Estados Unidos para que pudieran votar con votos por correo falsos.

La fuente de inteligencia afirmó que el complot estaba específicamente diseñado para beneficiar a Biden, dijeron los funcionarios.

También dijeron que el informe de inteligencia fue retirado a las pocas semanas y que las acusaciones nunca se investigaron a fondo, con el argumento de que era necesario volver a entrevistar a la fuente.

Pero, de hecho, otra agencia, Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU, había interceptado cerca de 20.000 licencias falsas alrededor de la época en que llegó la inteligencia, una posible corroboración del informe, dijeron los funcionarios.

