China estaría proveyendo material clave para misiles en medio de las negociaciones nucleares con EEUU

Publicado por Williams Perdomo 6 de junio, 2025

Fuentes familiarizadas con el asunto aseguraron que Irán espera que en los próximos meses lleguen cargamentos de perclorato de amonio que podrían alimentar cientos de misiles balísticos.

La intención de Irán sería reconstruir su capacidad militar mientras discute el futuro de su programa nuclear con Estados Unidos.

De acuerdo con la información, la situación se da luego de que el régimen iraní pidiera miles de toneladas de ingredientes para misiles balísticos a China. El hecho fue confirmado por personas familiarizadas con la transacción citadas por The Wall Street Journal.

“Una entidad iraní llamada Pishgaman Tejarat Rafi Novin Co. ordenó el material del misil en los últimos meses a Lion Commodities Holdings Ltd., con sede en Hong Kong, dijeron personas familiarizadas con el pedido”, reseñó The Wall Street Journal.

Además, el medio de comunicación señaló que “parte del material probablemente se enviaría a milicias de la región afines a Irán, incluidos los hutíes en Yemen, añadió una de las fuentes”.