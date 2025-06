Comienza la votación anticipada en la carrera por la gobernación de NJ, con un candidato respaldado por Trump que espera dar la vuelta al escaño azul para el GOP

La votación anticipada en persona comenzó el martes en las primarias de Nueva Jersey para escoger al próximo gobernador del estado, con los republicanos con la esperanza de darle la vuelta a la gobernación del estado azul tras quedarse cortos en 2024.

El presidente Trump, que respalda al candidato favorito del Partido Republicano Jack Ciattarelli, así lo cree.

"Nueva Jersey está lista para salir de ese espectáculo de horror azul y realmente entrar y votar por alguien que va a hacer que las cosas sucedan", dijo el lunes Trump, quien el mes pasado respaldó a Ciattarelli.

El mismo día, Trump celebró un mitin telefónico a favor del exlegislador estatal durante el cual dijo que los votantes decidirán si Nueva Jersey sigue siendo un "estado santuario de altos impuestos y alta delincuencia".

Los ganadores de las respectivas primarias demócratas y republicanas del 10 de junio se enfrentarán en noviembre para sustituir al gobernador demócrata Phil Murphy, que debe dejar su cargo por límite de mandato.

Las primarias enfrentan a 11 candidatos - seis demócratas y cinco republicanos. La votación anticipada se cierra el domingo.

La encuesta más reciente del Instituto Eagleton de Rutgers muestra a la representante Rebecca "Mikie" Sherrill a la cabeza de los demócratas, con el 17% de los votos, seguida del alcalde de Jersey City, Steven Fulop, con el 12%. El alcalde de Newark, Ras Baraka, también encabeza las primarias demócratas.

La encuesta muestra a Ciattarelli con un 42%, mientras que su rival más cercano, el exlocutor de radio Bill Spadea, tiene un 12%. Ciattarelli se presenta con una plataforma inspirada en MAGA, "Make New Jersey Affordable Again".

Sherrill, licenciada en Derecho por la Academia Naval y Georgetown, se presenta con la idea de hacer la vida más fácil y asequible para las familias de Nueva Jersey, según su campaña en la web.

En las elecciones de 2024, 11 escaños de gobernador -ocho demócratas y tres republicanos- se presentaban a la reelección. Sin embargo, ningún escaño cambió de control partidista. Ahora mismo, el GOP controla 27 gobernaciones, frente a las 23 de los demócratas.

Lo más cerca que han estado los republicanos de dar la vuelta a un estado azul es posiblemente en 2022 en Nueva York, cuando el aspirante del GOP Lee Zeldin perdió por un estrecho margen frente a la actual gobernadora Kathy Hochul, 47% a 53%.

Políticos y analistas políticos de todo el espectro ideológico coinciden en gran medida en que el Partido Demócrata ha luchado desde que perdió las elecciones presidenciales de 2024 para encontrar un mensaje -más allá de oponerse a Trump- que atraiga a los votantes.

"No tenemos un mensaje coherente", dijo recientemente la representante demócrata por Texas Jasmine Crockett a The New York Times. "Este tipo [Trump] es un psicótico (...). Tiene que haber un mensaje que sea claro al menos en lo subyacente que viene con todo esto."

Aun así, el prestigioso Cook Political Report da ventaja a los demócratas en Nueva Jersey este otoño.

"Dada la ventaja histórica de Nueva Jersey para los demócratas y la tendencia a castigar al partido en la Casa Blanca, esta carrera permanece en la columna Lean Democrat", escribe Matthew Klein, de la publicación. "Pero las recientes incursiones del GOP en el estado dan al partido un grado inusual de confianza sobre su capacidad para poner la contienda en juego en noviembre".

