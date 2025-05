Una organización sin ánimo de lucro lanza una aplicación que permite a los estadounidenses denunciar casos de trata de personas.

The Safe House Project, un grupo sin ánimo de lucro con la misión de combatir el tráfico de personas, lanzó una aplicación en la que los estadounidenses de a pie pueden denunciar incidentes de sospecha de tráfico de personas. La aplicación se llama Simply Report y ha sido desarrollada por profesionales de la salud, psicólogos, supervivientes de la trata de seres humanos y fuerzas del orden.

"Simply Report es una plataforma multicanal completamente nueva, la primera de su clase, impulsada por IA, que realmente permite a los estadounidenses de a pie denunciar sospechas de trata de personas", dijo el miércoles Brittany Dunn, cofundadora de Safe House Project, en el programa de televisión Just the News, No Noise. "Pueden hacerlo de forma anónima y en tiempo real".

La app estuvo en desarrollo durante dos años antes de ser lanzada y "utiliza un ciclo de vida de 7 pasos para identificar la trata, con modelos de IA para validar los sentimientos y guiar los siguientes pasos".

"Está disponible a través de la aplicación [y] el sitio web, y evalúa inmediatamente el informe utilizando un modelo de riesgo de comportamiento y dirige esas pistas directamente a la agencia de aplicación de la ley apropiada", dijo Dunn. La aplicación se ofrece actualmente en Apple's "App Store".

Aproximadamente 24.000 personas fueron víctimas de la trata de seres humanos en 2024, según el grupo sin ánimo de lucro Steps to Hope.

Alrededor del 40% de las 24.000 personas que fueron víctimas de la trata de personas eran menores, informa también el grupo.

No sólo una línea telefónica

Dunn dice que la aplicación también ofrece apoyo a las víctimas de la trata, como casas de acogida u otros recursos.

"Y lo que es más importante, los supervivientes que buscan apoyo se ponen inmediatamente en contacto con nuestro equipo de apoyo a supervivientes para que les proporcione un refugio seguro y una atención informada sobre el trauma", explica. "Así que no se trata de otra línea directa. Es un sistema integral diseñado para ayudar a los supervivientes a encontrar la libertad más rápidamente y ayudar a las comunidades a responder de forma más inteligente."

A principios de este mes, el presidente Donald Trump promulgó la ley "Take It Down Act", que obliga a las plataformas online a eliminar las imágenes íntimas no consentidas, incluidas las creadas o alteradas mediante inteligencia artificial, en un plazo de 48 horas tras recibir una solicitud válida de una víctima potencial.

La ley también permite a las víctimas demandar y obliga a las plataformas a presentar informes anuales a la Comisión Federal de Comercio. La legislación se aplica a las imágenes que muestran a personas de 18 años o más, lo que complementa la legislación existente que protege a los menores. La ley se dirige específicamente a las plataformas en línea que alojan principalmente contenidos generados por los usuarios, como las redes sociales, y otros sitios web, aplicaciones o servicios que alojan regularmente contenidos de representaciones visuales íntimas no consentidas. Excluye plataformas como el correo electrónico y los proveedores de servicios de Internet.

Aborda la "porno venganza" así como la explotación de menores

"Lo que hace es proporcionar la protección legal y los recursos para combatir las imágenes íntimas no consentidas que se comparten en línea", dijo. "Así que aborda el problema creciente de 'porno venganza', pero lo más importante es que realmente se centra en proteger a los menores que son particularmente vulnerables a la explotación de que se compartan esas imágenes".

Dunn dijo que ahora existe un marco legal que las víctimas pueden utilizar para retirar imágenes íntimas no consentidas.

En cuanto a la denuncia de la trata de personas, dijo que uno no tiene que ser un experto en el tema, sino que debe confiar en sus instintos.

"No hace falta ser un experto para reconocer la trata", dijo Dunn. "Sólo tienes que confiar en tus instintos. Si algo te parece raro, probablemente lo sea. Las situaciones de trata suelen presentarse tal vez como una persona que parece temerosa o ansiosa o incapaz de hablar libremente. Puede ser alguien que evita el contacto visual o muestra signos de maltrato. También lo vemos con individuos que no saben dónde están o no pueden proporcionar información personal identificable."

© Just the News / Charlotte Hazard