Un comité del Senado investiga si un científico federal destruyó los registros de COVID solicitados por el Congreso

Publicado por Just The News 27 de mayo, 2025

Junto con el doctor Anthony Fauci, otro alto funcionario de salud pública del Gobierno está en la mira del investigador más agresivo de la vacuna COVID-19 en el Congreso.

El senador Ron Johnson, republicano de Wisconsin, presidente del Subcomité Permanente de Investigaciones, está estudiando si el científico de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) Tom Shimabukuro borró sus propios correos electrónicos, que los legisladores creen que podrían revelar por qué los federales tardaron meses en informar a los médicos sobre los riesgos de inflamación cardiaca de las vacunas COVID.

Shimabukuro, el director de la Oficina de Seguridad de las Inmunizaciones, "probablemente destruyó documentos" citados por el subcomité, dijo Johnson al programa de televisión Just the News, No Noise.

Shimabukuro ha trabajado como jefe de equipo del Sistema de Notificación de Efectos Adversos de Vacunas y del los Datos sobre la Seguridad de las Vacunas y jefe de equipo de seguridad del Grupo de Trabajo sobre Vacunas COVID-19.

Aunque advirtió de que "quizá esté yendo demasiado lejos", Johnson señaló que los federales negaron tener ninguna comunicación relevante de Shimabukuro, quien informó de forma destacada a los asesores externos de los CDC y de la Administración de Alimentos y Medicamentos antes de las votaciones sobre decisiones políticas clave.

"Fue fundamental para la vigilancia de la seguridad" de las vacunas COVID, dijo Johnson, pero el grupo del Senado "ni siquiera pudo averiguar si seguía trabajando".

El CDC y el HHS no respondieron a las peticiones de comentarios sobre la situación de Shimabukuro.

"La verdadera pistola humeante"

Johnson dijo que ha remitido a Shimabukuro a la fiscal general Pam Bondi y al director del FBI Kash Patel. "No estoy seguro de adónde va eso, porque los registros que puede haber destruido" estaban bajo las órdenes de preservación de Johnson, que "deberían haber sido filtrados hasta el personal clave", incluido Shimabukuro, dijo a Just the News, No Noise.

Johnson dijo a Bondi, Patel y a la inspectora general adjunta principal del HHS, Juliet Hodgkins, en una carta del 9 de abril que el HHS le comunicó el 19 de marzo que "tienen dificultades para localizar" los registros de Shimabukuro, que "siguen perdidos y, potencialmente, eliminados" de su sistema "por completo".

Si es así, eso "ha obstruido directamente mis esfuerzos de supervisión de varios años de las vacunas COVID-19" y violado las directivas de preservación de Johnson y la Ley Federal de Registros, dijo el senador.

Algunas revelaciones del informe provisional del 21 de mayo del subcomité, sondeadas en una audiencia de ese día, proceden de versiones no redactadas de documentos que los federales eliminaron en anteriores producciones de la FOIA, uno de ellos un "memorando de 17 páginas sobre temas de debate" sin nada "revelador", dijo Johnson.

"Pero lo que sí descubrimos es que, sin lugar a dudas, la FDA, los CDC, [Institutos Nacionales de Salud], entendían, sabían acerca de la señal de la miocarditis", y no sólo porque "funcionarios israelíes se habían puesto en contacto con ellos a finales de febrero", dijo a Just the News, No Noise.

"Creo que probablemente la verdadera pistola humeante está internamente, mientras discutían si emitir o no un advertencia en la Red de Alerta Sanitaria [de los CDC]" a la luz de la señal de miocarditis, los funcionarios emitieron un "aviso de nivel inferior" en el que faltaba la propuesta de consejar a los médicos que dijeran a los pacientes con miocarditis que "evitaran el ejercicio extenuante" durante unos meses, dijo Johnson.

Johnson se quejó de que los funcionarios públicos "nos ignoran completamente" a pesar de las "70 cartas de supervisión" sobre el tema, y dijo que el subcomité tiene que confiar en que otros acudan a los tribunales para obtener al menos documentos redactados de la FOIA para saber qué buscar sin redactar.

Silencio en medio de los mandatos universitarios sobre los estudiantes con mayor riesgo de vacunación

Aunque la miocarditis y la pericarditis se han señalado como efectos secundarios desde febrero de 2021, cuando los estudiantes universitarios con mayor riesgo de vacunación empezaron a recibir órdenes de vacunación en los campus, el riesgo no obtuvo credibilidad en los medios de comunicación hasta la presentación de Shimabukuro cuatro meses después ante el Comité Asesor de Vacunas y Productos Biológicos Relacionados de la FDA.

La investigación de los CDC descubrió que las personas de 12 a 24 años representaban más de la mitad de los informes de miocarditis y pericarditis hasta el 31 de mayo de ese año, a pesar de que sólo representaban el 9% de las vacunas de ARNm administradas, casi tres veces el extremo superior de la tasa de informes "esperada", dijo a los asesores.

Shimabukuro también presentó datos que desvirtuaban las recomendaciones de los CDC de vacunarse contra la gripe y la COVID al mismo tiempo. Su presentación de octubre de 2023 señaló el descubrimiento por parte del Vaccine Safety Datalink de "un riesgo elevado" de ictus isquémico en personas de 65 años o más que recibieron vacunas Pfizer y contra la gripe el mismo día a principios de ese año.

Asimismo, Peter Marks, entonces director del Centro de Evaluación e Investigación Biológica de la FDA, dijo en otoño de 2023 que "probablemente" espaciaría dos semanas su vacuna COVID actualizada y la de la gripe para "minimizar la posibilidad de interacciones y minimizar la confusión de efectos secundarios de una con otra"." Marks dejó la agencia esta primavera.

El ex subdirector de la Oficina de Investigación y Revisión de Vacunas Philip Krause fue incluso más lejos que Marks.

Dijo al Congreso el año pasado que ni siquiera se había puesto un refuerzo y afirmó que la tasa de inflamación cardiaca de 1 entre 5.000 en hombres jóvenes le daba "que pensar" a él y a su jefa Marion Gruber, también marginada. Ambos se opusieron a la aprobación total en un plazo acelerado y luego a la autorización del refuerzo.

© Sólo Las Noticias