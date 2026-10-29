La economía de Estados Unidos creció un 3,4% en el tercer trimestre de 2026, por encima de las previsiones del mercado, mientras que la inflación también se aceleró en septiembre, según los datos publicados por el Departamento de Comercio. El panorama económico presenta señales mixtas para el presidente Donald Trump de cara a las elecciones de mitad de mandato de la próxima semana.

El índice de precios de gastos de consumo personal (PCE), el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal (Fed), registró un aumento interanual del 3,6% en septiembre, por encima del dato del mes anterior.

Por su parte, el Producto Interior Bruto (PIB) aumentó un 3,4% entre julio y septiembre, según la estimación preliminar de la Oficina de Análisis Económico (BEA), una agencia integrada en el Departamento de Comercio. El resultado superó las expectativas de los analistas, que anticipaban un crecimiento del 3,1%.

El dato también representa una aceleración frente al segundo trimestre de 2026, cuando la economía estadounidense creció un 2,2%.

En un comunicado, la BEA explicó los factores que impulsaron la actividad económica durante el tercer trimestre. «El producto interior bruto (PIB) real creció a una tasa interanual del 3,4 % en el tercer trimestre de 2026 (julio, agosto y septiembre), según la estimación preliminar publicada hoy por la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos (BEA)», señaló la agencia.