El secretario de Guerra, Pete Hegseth, ha destituido a uno de los principales planificadores estratégicos del Pentágono que está siendo investigado por haber filtrado presuntamente información clasificada a los periodistas sobre la guerra en Irán y la guerra de Rusia contra Ucrania.

El teniente general Brett Sylvia no superó tres pruebas de polígrafo relacionadas con las acusaciones, y la investigación se ha remitido al Departamento de Justicia, según informó Fox News, citando a un funcionario anónimo del Departamento de Guerra.

Se alega que Sylvia se reunió con periodistas a las puertas del Pentágono con la intención de filtrar material clasificadoLa supuesta reunión se produjo tras la aplicación de la política de Hegseth, que exige que los periodistas sean acompañados al interior del edificio.

Sylvia no fue una de las principales artífices de la guerra de Irán, según afirmó el funcionario. Esa responsabilidad recae en el Mando Central de EE. UU. y en su comandante, el almirante Brad Cooper.

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