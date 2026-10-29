Ucrania: Zelenski califica de "horroroso" el ataque ruso con drones que dejó al menos 14 muertos en una estación de tren de Dnipró y pide una respuesta de los aliados

Un dron ruso impactó este jueves contra el andén de una estación de ferrocarril en la ciudad ucraniana de Dnipro y provocó la muerte de al menos 14 personas. El presidente Volodímir Zelenski calificó el ataque de "horroroso" y reclamó una respuesta clara de los aliados de Kiev.

Según las autoridades regionales citadas por AFP, el proyectil alcanzó una zona donde se encontraban un tren de cercanías y otro de pasajeros. El gobernador de la región de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha, confirmó que el balance se elevó a 14 muertos y otros 14 heridos, seis de ellos en estado grave. Entre los heridos figuran un niño de 11 años y un hombre al que hubo que amputarle ambas piernas por múltiples heridas de metralla.

Las imágenes difundidas por los servicios de emergencia ucranianos muestran cadáveres en el andén, equipos de rescate asistiendo a las víctimas y dos vagones de pasajeros calcinados con las ventanas destrozadas. La Fuerza Aérea de Ucrania informó que interceptó tres drones a reacción durante el ataque diurno, pero un cuarto logró eludir las defensas y alcanzar la estación.

El alto el fuego local en Oleshky se mantiene

El ataque se produjo mientras Kiev y Moscú intentan sostener un alto el fuego local en la ciudad de Oleshky, bajo control ruso desde 2022. El defensor del pueblo ucraniano, Dmytro Lubinets, anunció que había partido con una delegación hacia Oleshky a través de Bielorrusia y Rusia. Ambas partes aseguraron que la tregua se mantenía en su tercer día. Sin embargo, en el resto del país los ataques rusos continuaron.

El presidente francés, Emmanuel Macron, reaccionó con dureza y subrayó que hace falta "mucho más que un alto el fuego localizado" como el de Oleshky. "Es intolerable que Rusia siga rechazando todas las propuestas en este sentido y opte en cambio por la escalada y el ataque a civiles", escribió en redes sociales.

Zelenski critica el alivio de sanciones a Rusia

Zelenski aprovechó el ataque para criticar el acuerdo alcanzado este mes entre el presidente Donald Trump y Vladimir Putin, que relajó algunas sanciones a Rusia y permitió a Moscú vender diésel en los mercados internacionales. "¿Cuántos ataques terroristas de este tipo ha llevado a cabo Rusia contra nuestra población desde que se levantaron las sanciones a algunos oligarcas rusos y al sector energético, en lugar de desescalar?", preguntó el mandatario ucraniano en X.

Además del ataque en Dnipro, AFP reportó que al menos otras seis personas murieron en distintos puntos de Ucrania. En Cherníhiv, al norte de Kiev, un bombardeo mató a dos adolescentes de 15 años e hirió a casi dos docenas de personas, entre ellas cuatro niños. En Kremenchuk, un dron impactó contra un edificio residencial de varios pisos y provocó tres muertos y varios heridos, incluido un niño de seis años.