Getty Images se declara en quiebra para reestructurar su deuda

Getty Images, la empresa estadounidense de fotografía, anunció este miércoles que inició un procedimiento voluntario de acogida al Capítulo 11 de la ley de quiebras, como parte de un plan previamente anunciado para reestructurar su deuda y convertir la compañía en una empresa privada.

"La compañía ha iniciado un proceso de solicitud para la aprobación formal del plan de reorganización preacordado y, para implementar el plan de la manera más eficiente, ha comenzado un procedimiento voluntario de acogerse al Capítulo 11 en el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware [...] para ciertas de sus entidades estadounidenses", señaló Getty Images en un comunicado de prensa.

La compañía, que colabora con AFP y otras empresas de medios de comunicación, anunció este mes que había alcanzado un acuerdo con sus principales prestamistas para llevar adelante un proceso de quiebra preacordado.

El acuerdo contempla una inversión de hasta 533 millones de dólares por parte de miembros de la familia Getty y filiales de Koch Equity Development, con el objetivo de reducir la deuda de la empresa.

Getty Images informó este miércoles que "ha avanzado en la implementación de su reestructuración financiera previamente anunciada". Asimismo, indicó que espera completar el proceso "para finales de año, una vez obtenidas las aprobaciones regulatorias habituales".

La empresa aseguró que continuará operando con normalidad durante el procedimiento. Para ello, cuenta con una financiación de hasta 143 millones de dólares procedente de Koch, además del efectivo generado por sus operaciones comerciales habituales.

Una vez completada la reestructuración, Getty Images pasará a ser una empresa privada propiedad de los inversores de capital, según lo anunciado por la compañía.