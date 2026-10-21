Musk estudia fusionar Tesla y SpaceX mientras Wall Street sube impulsada por los resultados de la compañía espacial

El empresario Elon Musk confirmó que Tesla y SpaceX estudian una posible fusión empresarial, una operación que podría convertirse en una de las mayores de la historia corporativa. El anuncio llega en medio de una jornada positiva en Wall Street, impulsada por los resultados financieros de SpaceX y otras compañías tecnológicas.

Según informó Just the News, Musk explicó este martes que ambas compañías han constituido comités especiales integrados por directores independientes para evaluar una eventual integración, aunque advirtió que todavía no existe un acuerdo ni garantías de que la operación llegue a concretarse.

El empresario aseguró que considera favorable la idea de unir ambas compañías por las oportunidades de colaboración en inteligencia artificial, robótica, diseño de semiconductores y conectividad.

No obstante, señaló que permanecerá al margen de las negociaciones debido a su condición de máximo responsable de ambas empresas, que podría generar conflictos de intereses.

Musk también subrayó que cualquier acuerdo necesitaría el respaldo de los accionistas y que los comités todavía no han alcanzado un consenso sobre las condiciones de una posible transacción.

SpaceX dispara sus ingresos y anima a Wall Street

La noticia coincidió con la presentación de los resultados financieros de SpaceX correspondientes al tercer trimestre de 2026, que superaron las previsiones de los analistas.

La compañía registró ingresos por aproximadamente 14.580 millones de dólares, un incremento interanual del 161%, impulsado principalmente por sus negocios de inteligencia artificial y conectividad satelital.

Además, SpaceX obtuvo un beneficio neto de aproximadamente 4.400 millones de dólares, frente a las pérdidas superiores a 1.000 millones registradas en el mismo período del año anterior.

Las cifras provocaron una reacción favorable entre los inversionistas. Las acciones de SpaceX, que comenzaron a cotizar en bolsa en junio de este año, subieron alrededor de un 8% en los primeros intercambios de este miércoles.

Según datos de Investing.com, los ingresos de la empresa superaron ampliamente las expectativas del mercado, situadas en torno a los 12.720 millones de dólares.

Los resultados también reflejan la creciente importancia de los negocios vinculados a la inteligencia artificial dentro de una compañía tradicionalmente conocida por sus cohetes, misiones espaciales y la red satelital Starlink.

El impacto en la bolsa Bolsa de Nueva York abrió al alza este miércoles. En los primeros intercambios, el índice Dow Jones avanzaba aproximadamente un 0,3%, el tecnológico Nasdaq ganaba un 0,67% y el S&P 500 subía un 0,31%.

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​La reacción positiva también estuvo respaldada por los resultados de Super Micro Computer, que contribuyeron a reforzar el interés por las empresas relacionadas con la inteligencia artificial.

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​En contraste, las acciones de Netflix retrocedieron después de presentar previsiones que no convencieron a los inversionistas, según informó En ese contexto, laabrió al alza este miércoles. En los primeros intercambios, el índice Dow Jones avanzaba aproximadamente un 0,3%, el tecnológico Nasdaq ganaba un 0,67% y el S&P 500 subía un 0,31%.​La reacción positiva también estuvo respaldada por los resultados de, que contribuyeron a reforzar el interés por las empresas relacionadas con la inteligencia artificial.​En contraste, las acciones deretrocedieron después de presentar previsiones que no convencieron a los inversionistas, según informó Reuters

Una posible megafusión tecnológica de 3,5 billones de dólares

La eventual integración entre Tesla y SpaceX reuniría bajo una misma estructura empresarial actividades que incluyen vehículos eléctricos, robótica, satélites, tecnología aeroespacial, fabricación de chips e inteligencia artificial.

De acuerdo con otro análisis de Reuters, la valoración conjunta de ambas compañías rondaría los 3,5 billones de dólares, aunque el valor definitivo de cualquier operación dependería de sus condiciones financieras y de la evolución de los mercados.

Los analistas identifican posibles ventajas en la integración tecnológica y financiera, especialmente por la capacidad de combinar las infraestructuras de SpaceX con los proyectos de robótica, fabricación y procesamiento de datos de Tesla.

Sin embargo, una operación de semejante magnitud enfrentaría obstáculos importantes, entre ellos las aprobaciones de los accionistas, las cuestiones de gobierno corporativo y posibles revisiones regulatorias relacionadas con los contratos de defensa de SpaceX y las operaciones internacionales de Tesla.

Mientras tanto, los resultados de SpaceX y las perspectivas de colaboración entre ambas compañías mantienen la atención de Wall Street sobre el conglomerado de negocios tecnológicos dirigido por el multimillonario.