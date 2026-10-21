Trump anuncia 8.000 millones en ayudas a los agricultores por el costo del diésel: cómo funcionará el programa

Donald Trump anunció un nuevo programa de ayuda de 8.000 millones de dólares para los agricultores, que busca compensar la suba del diésel durante la temporada de cosecha. El presidente comunicó la noticia durante un evento de campaña en Wichita, Kansas, junto al senador republicano Roger Marshall.

"El Departamento de Agricultura (USDA) lanzará un nuevo programa, Harvest Fuel Relief, que dará a nuestros agricultores 8.000 millones de dólares para compensar los costos del diésel durante esta cosecha", señaló el presidente.

A diferencia de la gasolina, que se utiliza principalmente para automóviles y otros vehículos de uso personal, el diésel es fundamental para el transporte de carga y actividades como la agricultura, la ganadería y la construcción. Camiones, tractores, autobuses y buena parte de la maquinaria pesada funcionan con este combustible. En periodo de cosecha, esas máquinas que funcionan con diésel generan un gasto mayor.

El anuncio llega con el precio del diésel en un promedio nacional de $6.31 por galón, según la American Automobile Association (AAA).

¿Cómo funcionará el programa?

Según explicó el USDA en un comunicado, los agricultores recibirán un pago único para reducir el impacto del aumento del diésel. El pago se calculará con una fórmula que usa las hectáreas que cada productor sembró y estimaciones del USDA sobre costos, rendimiento y precios, para cubrir una parte de lo que habría perdido en la cosecha de 2026.

El dinero para el programa saldrá de la Commodity Credit Corporation, el fondo del USDA para apoyar ingresos agrícolas, y será administrado por la Farm Service Agency (FSA).

Como el programa está destinado especialmente para los cultivos que la Ley Agrícola agrupo en su Título I, como maíz, soja, trigo, arroz y algodón, los productores de otros productos como frutas, verduras, frutos secos e incluso pescadores deberán proporcionar datos adicionales sobre sus gastos de diésel al USDA. Pueden enviar esos datos al correo [email protected] y el USDA los tomará en cuenta para decidir cuánto les pagará.

Quienes cumplan los requisitos deberían crear ya una cuenta en Login.gov, el sistema de identificación en línea del Gobierno federal, antes de que se anuncie el período para solicitar la ayuda. Los productores que tengan esa cuenta vinculada al USDA encontrarán en internet formularios de solicitud ya rellenados con sus datos, para agilizar el trámite.

Los montos que recibirán los productores serán anunciados en noviembre y desde la agencia remarcaron que no será necesario contar con un seguro agrícola para ingresar al programa.