El Producto Interior Bruto (PIB), indicador macroeconómico que mide el valor monetario total de todos los bienes y servicios finales producidos dentro de un país en un periodo determinado, registró un aumento del un 3,4% en el tercer trimestre de 2026, dejando sin efecto las expectativas establecidas por el mercado.

Los analistas esperaban que la economía creciese, pero a un ritmo inferior (3,1%). En el segundo trimestre el crecimiento había sido de 2,2%.

Mediante un comunicado, la Oficina de Análisis Económico (BEA), agencia integrada en la estructura del Departamento de Comercio, informó de los motivos que llevaron a la economía del país a registrar tal aumento en el periodo comprendido entre los meses de julio y septiembre.

"El producto interior bruto (PIB) real creció a una tasa interanual del 3,4 % en el tercer trimestre de 2026 (julio, agosto y septiembre), según la estimación preliminar publicada hoy por la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos (BEA)", dijo la agencia.

"Los factores que contribuyeron al aumento del PIB real en el tercer trimestre fueron los incrementos de la inversión, el gasto de los consumidores y el gasto público, que se vieron parcialmente compensados por un descenso de las exportaciones. Las importaciones, que se restan en el cálculo del PIB, aumentaron", agregó la BEA.

Los tipos de interés se mantienen

Este balance aparece horas después de que la Reserva Federal (Fed) anunciase que no modificará los tipos de interés. Su presidente, Kevin Warsh, compareció para confirmar que las tasas se mantienen en el mismo rango, a pesar de que voces internas del banco central, como la gobernadora Lisa Cook, exigían un aumento de un cuarto de punto.

"El Comité decidió mantener el rango objetivo para el tipo de interés de los fondos federales entre el 3,75% y el 4%, en apoyo del doble mandato de la Reserva Federal. El Comité continúa con su política de mantener reservas abundantes en el sistema bancario", señaló Warsh en una rueda de prensa en la que informó que la Fed disminuirá el número de reuniones para fijar las tasas en 2027.

El crecimiento del PIB supone un refuerzo para el presidente Donald Trump de cara a las elecciones de mitad de mandato, que se celebrarán la próxima semana. La economía está siendo uno de los temas centrales de la campaña electoral.