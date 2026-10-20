El CEO de United Airlines propone un impuesto a la riqueza y gravámenes a las herencias de hasta el 100%

Scott Kirby, CEO de United Airlines, propuso establecer un impuesto nacional a la riqueza y elevar los impuestos que se pagan sobre el patrimonio de una persona cuando fallece hasta niveles cercanos al 100% en determinados casos. El empresario hizo estas declaraciones durante una entrevista con The New York Times, en la que argumentó que estas políticas ayudarían a combatir la desigualdad en Estados Unidos.

"La desigualdad económica se ha convertido en un peligro para nuestra sociedad, y debemos abordarla", le dijo Kirby al NYT. Entonces, propuso un impuesto federal a la riqueza y "impuestos sobre la herencia que se acerquen al 100% en algún nivel", añadiendo que él los pagaría.

Sobre el impuesto al patrimonio, señaló que no debería aplicarse a nivel estatal para evitar que los contribuyentes con mayores recursos se muden a otras jurisdicciones para eludirlo.

La propuesta del CEO de United Airlines supondría un fuerte ambio con respecto al sistema tributario actual. Según el Servicio de Impuestos Internos (IRS), actualmente las herencias están sujetas a un impuesto federal que solo se aplica a los patrimonios superiores a los 15 millones de dólares por persona. Sobre la parte que supera ese límite y está sujeta al impuesto, el tipo de gravamen máximo es del 40% .

También durante la entrevista con el Times, Kirby defendió el cobro adicional por determinados asientos en los aviones, después de que le preguntaran por el costo que deben afrontar los pasajeros sin estatus de viajero frecuente para evitar los asientos del medio: “Hay algunos clientes que quieren sentarse en un asiento de ventana o en un asiento mejor, y eso cuesta dinero”.

Las declaraciones de Kirby se suman al debate sobre cómo gravar las grandes fortunas. Por ejemplo, en marzo de 2026, el senador Bernie Sanders y el congresista Ro Khanna presentaron un proyecto para establecer un impuesto anual del 5% sobre el patrimonio de los multimillonarios, con el objetivo de recaudar unos 4,4 billones de dólares en diez años. El proyecto está dirigido específicamente a personas con un patrimonio neto superior a 1.000 millones de dólares.

"En un momento de desigualdad de ingresos y riqueza sin precedentes, esta legislación exige que la clase multimillonaria de Estados Unidos pague por fin su parte justa de impuestos para que podamos crear una economía que funcione para todos nosotros, no solo para el 1%", expresó el senador Sanders sobre su propuesta.