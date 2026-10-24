Los hispanos impulsan la adopción de inteligencia artificial en el país
Los hogares hispanos recurren más a la IA para educación, investigación y asistencia personal que los no hispanos, según un informe publicado en octubre de 2026 por Claritas.
Los hogares hispanos están adoptando herramientas de inteligencia artificial a un ritmo superior al de los hogares no hispanos en el país, según el informe 2026 US Hispanic Market Report, publicado por la firma de análisis de mercados Claritas.
El estudio revela que el 32,5% de los hogares hispanos utiliza inteligencia artificial para educación e investigación, frente al 10,5% de los hogares no hispanos.
La diferencia también se observa en el uso de asistentes personales basados en esta tecnología: el 30,2% de los hogares hispanos recurre a ellos, frente al 9,3% de los no hispanos.
Claritas señala que esta mayor adopción se extiende a otros usos personales de la inteligencia artificial, como la planificación de viajes, la productividad, la organización de comidas, la edición fotográfica y la creación artística y musical.
Una comunidad con creciente peso en Estados Unidos
La consultora estima, además, que los hispanos concentrarán más del 90% del crecimiento demográfico de Estados Unidos durante los próximos cinco años. Para 2032, la población hispana podría superar los 78 millones de personas.
El informe también examina los hábitos de consumo, las preferencias lingüísticas y las diferencias culturales de esta población, factores que considera relevantes para comprender su relación con las nuevas tecnologías y con el mercado estadounidense.
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