Los hispanos impulsan la adopción de inteligencia artificial en el país

Los hogares hispanos están adoptando herramientas de inteligencia artificial a un ritmo superior al de los hogares no hispanos en el país, según el informe 2026 US Hispanic Market Report, publicado por la firma de análisis de mercados Claritas.

El estudio revela que el 32,5% de los hogares hispanos utiliza inteligencia artificial para educación e investigación, frente al 10,5% de los hogares no hispanos.

La diferencia también se observa en el uso de asistentes personales basados en esta tecnología: el 30,2% de los hogares hispanos recurre a ellos, frente al 9,3% de los no hispanos.

Claritas señala que esta mayor adopción se extiende a otros usos personales de la inteligencia artificial, como la planificación de viajes, la productividad, la organización de comidas, la edición fotográfica y la creación artística y musical.