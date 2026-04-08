La Reserva Estratégica de Petróleo perdió unos 1,8 millones de barriles la última semana

Publicado por Víctor Mendoza 8 de abril, 2026

(AFP) La Reserva Estratégica de Petróleo del país volvió a caer la semana pasada, mientras aumentaron las reservas comerciales, según cifras publicadas el miércoles por la Agencia de Información Energética (EIA).

La situación de estas reservas está bajo estrecha vigilancia debido a las interrupciones en el suministro relacionadas con el conflicto en Oriente Medio.

Según la EIA, la reserva perdió aproximadamente 1,8 millones de barriles durante el período de siete días que finalizó el 3 de abril.

Esta cifra es superior a la del informe anterior (-300.000), pero aún está lejos de los objetivos fijados por la administración estadounidense.

La Administración Trump se comprometió a liberar gradualmente 172 millones de barriles de los 415 millones que posee el país.

Las reservas comerciales, por su parte, aumentaron en 3,1 millones de barriles.

Tras este séptimo aumento semanal consecutivo, las reservas comerciales se situaron en 464,7 millones de barriles, su nivel más alto desde junio de 2023.