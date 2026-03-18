La inflación mayorista supera las expectativas por el alza de los costos en el sector servicios

Publicado por Virginia Martínez 18 de marzo, 2026

(AFP) La inflación mayorista fue más alta de lo previsto en febrero debido a un aumento en los costos de los servicios, según datos publicados el miércoles por el gobierno.

Los datos son previos al inicio de la guerra en Oriente Medio.

El Índice de Precios al Productor (PPI, por sus siglas en inglés), una medida de la inflación mayorista, subió un 0,7% mes sobre mes, informó el Departamento de Trabajo.

Los analistas esperaban un incremento más moderado, del 0,3%.

En comparación con el mismo período del año anterior, el PPI aumentó un 3,4%, el mayor avance en la medición a 12 meses desde febrero de 2025, según el informe.

Para los datos de febrero, la mitad del incremento fue atribuida a un 0,5% de aumento mensual en los costos de los servicios.

El incremento del petróleo por la guerra alimenta temores de que la inflación se mueva hacia arriba en la mayor economía mundial.