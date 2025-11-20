Se crearon 119.000 empleos en septiembre, "el doble de lo esperado", según el informe oficial

Publicado por Diane Hernández 20 de noviembre, 2025

La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) publicó este jueves, con semanas de retraso debido al cierre gubernamental de 44 días, el informe oficial de empleo correspondiente a septiembre. El documento muestra que la economía estadounidense sumó 119.000 puestos de trabajo, muy por encima de la estimación consensuada de Dow Jones, que proyectaba apenas 50.000.

Según el archivo, el avance supone una recuperación tras la revisión a la baja de agosto, mes en el que finalmente se reportó la pérdida de 4.000 empleos. El total de julio también fue corregido a la baja, hasta 72.000 puestos creados, 7.000 menos que en la lectura previa.

La tasa de desempleo subió ligeramente hasta 4,4%, su nivel más alto desde octubre de 2021. La BLS informó además que una medición más amplia -que incluye a quienes han abandonado la búsqueda activa de empleo o trabajan a tiempo parcial por razones económicas- descendió marginalmente a 8%.

En materia salarial, el informe registró un aumento del 0,2% mensual en los ingresos promedio por hora y un alza del 3,8% interanual, cifras que se mantienen en línea con una moderación gradual, aunque el incremento mensual quedó por debajo de las previsiones del 0,3%.

"Este es un informe positivo para el pueblo estadounidense, un informe positivo para el crecimiento del empleo... más personas quieren trabajar y participar en la fuerza laboral. Creo que son buenas cifras", aseguró la secretaria de Trabajo, Lori Chavez-DeRemer, en una entrevista con Fox Business.

La funcionaria aseguró que septiembre generó "el doble de empleo de lo esperado".

El reporte, el primero desde el publicado el 5 de septiembre, pone término a más de seis semanas sin datos laborales oficiales debido a la paralización de funciones del gobierno federal, que impidió a la BLS y a otras agencias recopilar estadísticas.

En términos sectoriales, la creación de empleo se concentró nuevamente en áreas conocidas: salud (+43.000), bares y restaurantes (+37.000) y asistencia social (+14.000). En contraste, transporte y almacenamiento recortaron 25.000 puestos, mientras que el gobierno federal perdió 3.000, acumulando una reducción de 97.000 en lo que va del año.

La encuesta de hogares -base del cálculo del desempleo- ofreció señales adicionales de fortaleza: el número de personas ocupadas aumentó en 251.000, y la fuerza laboral creció en 470.000, alcanzando un récord de 171,2 millones. La tasa de participación subió a 62,4%, su nivel más alto desde mayo.

Un informe atrasado con repercusión inmediata

La publicación del informe tuvo un impacto inmediato en los mercados: los futuros bursátiles ampliaron ganancias y los rendimientos de los bonos bajaron, mientras los operadores mantuvieron su expectativa de que la Reserva Federal no realizará más recortes de tasas en su reunión del 9 y 10 de diciembre. Este será el último informe laboral que recibirán los responsables de política monetaria antes del encuentro.

En un comunicado adicional, el Departamento de Trabajo informó que las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo descendieron a 220.000 en la semana que terminó el 15 de noviembre, por debajo de lo previsto.

La BLS confirmó que el 9 de diciembre publicará de manera simultánea los informes de empleo de octubre y noviembre. Sin embargo, el reporte de octubre no incluirá la tasa de desempleo, debido a que la encuesta de hogares no pudo llevarse a cabo durante el cierre gubernamental.