Wall Street mira al sur: Texas se consolida cada vez más como el nuevo centro financiero del país

Cada vez más empresas de servicios financieros llegan a Texas. Se trata de un movimiento que refleja su intención de diversificar su presencia estratégica más allá del tradicional centro financiero de Wall Street, en la ciudad de Nueva York.

Varios de los bancos e instituciones financieras más importantes del país han construido nuevas sucursales o aumentado su presencia operativa en el estado republicano.

La decisión se ha dado debido a que muchas personas optaron por mudarse desde estados con altos impuestos, como Nueva York o California, hacia otros con menores cargas fiscales y menos burocracia.

El triunfo de Mamdani en Nueva York



Y es que la victoria electoral del socialista radical podría marcar el inicio de una fuga de residentes: más de 760.000 neoyorquinos estaban preparados para abandonar la ciudad si el candidato socialista Zohran Mamdani ganaba las elecciones a la Alcaldía, según una encuesta difundida por New York Post.

Entre tanto, Fox Business publicó un informe en el que destaca las cinco firmas financieras más importantes y su presencia en el área de Dallas, uno de los centros económicos clave del estado de la Estrella Solitaria.

Una de las compañías más destacadas es Goldman Sachs. Según el informe, la firma de inversión y servicios financieros está desarrollando un nuevo campus de 74.322 metros cuadrados en Dallas, que podrá albergar a más de 5.000 empleados y se inaugurará en 2028. Actualmente, la empresa cuenta con alrededor de 4.500 trabajadores en el área metropolitana de Dallas-Fort Worth.

La sede de Goldman Sachs en Dallas es la segunda más grande del país, solo superada por la de Nueva York y sus 7.800 empleados.

Por su parte, el banco más grande del país, JPMorgan Chase, tiene actualmente unos 31.000 empleados en Texas, incluyendo 18.000 en el área metropolitana de Dallas-Fort Worth.

JPMorgan uno de los principales empleadores de Dallas

La fuerza laboral de la empresa en Texas supera a la de Nueva York, donde cuenta con 24.000 empleados. Además, la Cámara de Comercio de Dallas considera a JPMorgan uno de los principales empleadores.

Otro caso es el de Wells Fargo que a finales de octubre inauguró oficialmente un nuevo campus de 22 acres que alberga dos edificios de oficinas de 10 pisos con capacidad para 4.500 trabajadores.

La compañía tiene entre 5.000 y 10.000 empleados en el área metropolitana de Dallas.

Hace casi cinco años, Charles Schwab trasladó su sede corporativa desde California al área de Dallas, donde inauguró un nuevo campus en el suburbio de Westlake.

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Dallas, Charles Schwab cuenta con una plantilla de entre 5.000 y 10.000 empleados en el área metropolitana.

Finalmente, Fox Business informó que Bank of America está construyendo un nuevo edificio de oficinas de 30 pisos en Dallas, cuya finalización está prevista para 2027.

La entidad cuenta actualmente con más de 10.000 empleados en el área metropolitana de Dallas, aunque su sede central permanecerá en Charlotte.