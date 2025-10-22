Así es el nuevo rascacielos de JPMorgan en Manhattan

Publicado por Santiago Ospital 22 de octubre, 2025

El banco JPMorgan Chase inauguró un nuevo rascacielos de 60 pisos en el corazón de Nueva York. Con 1.388 pies de altura (423,1 metros), es el sexto edificio más alto de la ciudad y el octavo del país.

Con un costo estimado de 3.000 millones de dólares y un equipo de construcción de 8.000 empleados, será el centro de operaciones global del gigante bancario.

"Durante más de 225 años, JPMorganChase ha estado profundamente arraigado en la ciudad de Nueva York", sostuvo el director ejecutivo Jamie Dimon durante la ceremonia de corte del lazo. Ubicado en 270 Park Avenue, el edificio es llamado coloquialmente "270".

Desde la compañía señalan como parte de este compromiso con la ciudad un aporte económico de $42.000 millones al año, así como una creación directa de 24.000 empleos e indirecta de 40.000 en diversas industrias locales.

Vista de la calleNigel Young, courtesy of Foster + Partners/JPMorgan Chase

Vista del vestíbuloNigel Young, courtesy of Foster + Partners/JPMorgan Chase.

"Su singular estructura en voladizo, revestida de bronce, ofrece dos veces y media más espacio público en la base que su predecesora, incluido un jardín", sostuvo el arquitecto Norman Foster, fundador del estudio detrás del proyecto, Foster + Partners. La obra incluye una plaza pública en Madison Avenue, así como el encargo de obras de arte a cinco artistas para "enriquecer el tejido cultural de la ciudad".

También cuenta con 2,5 millones de pies cuadrados de espacio de trabajo dinámico y áreas de colaboración, así como 285.000 pies cuadrados de espacio dedicado a entretener a los clientes.

Despensa y espacio comúnGarrett Rowland, courtesy of Gensler/JPMorgan Chase.

Área de comedor y de reunionesNigel Young, cortesía de Foster + Partners/ JPMorgan Chase.

Vuelta a la oficina

"¿Quién recuerda el año 2021, cuando la gente se preguntaba por el futuro de las oficinas y el futuro de la ciudad de Nueva York?", preguntó Rob Speyer, CEO de la inombiliaria Tishman Speyer, socia del proyecto.

"JPMorgan realmente demostró un enorme coraje y liderazgo. Al seguir adelante con 270 Park, le enviaron al mundo un mensaje de que creen en Nueva York, que la ciudad es resistente y que tenemos un gran futuro", añadió.

Cuando la pandemia inició en 2020, la compañía acababa de terminar la demolición de su cede vieja en la misma dirección. Para finales de 2023 un 19% de los espacios de oficinas en la ciudad seguían vacantes, según la inmobiliaria Cresa.

Espacio común y escaleraGarrett Rowland, courtesy of Gensler/JP Morgan Chase.

Sin embargo, cada vez más empresas decidieron llamar a sus empleados a la oficina: el nuevo rascacielos se inaugura cuando las tasas de desocupación de oficinas se encuentran en su nivel más bajo en cinco años.

JPMorgan Chase fue una de las grandes empresas que en los últimos años revertieron la modalidad de trabajo desde casa. Lo mismo hicieron Amazon, Apple, BlackRock, Disney y Google, entre otras. Aunque el método varía -algunas obligan a asistir los cinco días, otras permiten balancear días en casa con días en la oficina-, los CEOs suelen argumentar un aumento de la productividad y la colaboración.