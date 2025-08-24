El regreso a clases, una época "financieramente estresante" para la mayoría de los padres

Publicado por Verónica Silveri Pazos 24 de agosto, 2025

La presión económica se refleja directamente en los bolsillos de los padres. Una encuesta de NerdWallet reveló que el 56% de los padres con hijos en K-12 o universidad considera que la temporada de regreso a clases es financieramente estresante. Este año, planean gastar en promedio 741 dólares por estudiante, es decir, 200 dólares más que en 2024.

Para financiar estas compras, el 63% usará tarjetas de crédito y el 60% tarjetas de débito. Un 23% recurrirá a planes de "compra ahora, paga después" (Buy Now Pay Later). Pese a ello, solo el 13% cree que terminará endeudado por útiles, aunque más de la mitad (53%) está dispuesto a endeudarse para cubrir actividades extracurriculares, y el 46% haría lo mismo para ayudar a sus hijos a adaptarse mejor al regreso a clases.

Los padres también modifican hábitos:

• 52% comprará en rebajas.

• 34% usará cupones.

• 31% limitará compras a lo estrictamente solicitado por la escuela.

• 40% ahorrará con anticipación.

• 34% fijará un presupuesto estricto.

Ante la presión de precios, un 39% planea cambiar de marcas y el 35% de minoristas, mientras que un 27% recortará gastos en ropa y 25% en útiles. Además, el 22% reducirá contribuciones a la escuela o al aula debido al impacto de los aranceles.

Los precios suben

El Índice de Precios al Consumidor para el gasto del regreso a clases indicó que en este año que los libros y suministros educativos eran 9,4% más caros que el año anterior. Asimismo, los alimentos en cafeterías de escuelas primarias y secundarias subieron 3,3% en el mismo periodo.

En julio, la guardería y preescolar aumentaron 5,7% respecto al año previo; las matrículas de primaria y secundaria crecieron 3,1% y las universitarias 2,4%.

La ropa infantil mostró un comportamiento mixto: para niños subió 1,9%, mientras que para niñas bajó en la misma proporción (-1,9%). El calzado registró un alza mínima de 0,2%. En contraste, los precios de bocadillos permanecieron sin cambios frente a 2024.

Los aranceles redefinen la temporada escolar

Tras los nuevos aranceles a productos importados, especialmente desde China, los consumidores adelantaron sus compras para evitar precios más altos.

La consultora Coresight Research estima que entre junio y agosto el gasto escolar alcanzará 33.300 millones de dólares, un aumento de 3,3% respecto al mismo periodo de 2024. El 60% de esas compras se completó antes de agosto.

Muchos útiles escolares como mochilas, lápices y artículos de papel se fabrican en China, donde se aplicó en primavera un arancel del 145%, que luego se ajustó a 30% en el acuerdo más reciente.

Para contrarrestar posibles aumentos, minoristas aplicaron rebajas históricas:

• Walmart lanzó un paquete de 14 útiles escolares a 16 dólares, el más barato en seis años.

• Target congeló precios de 20 artículos clave en niveles de 2024, con un costo total inferior a 20 dólares.

• Amazon ofreció mochilas y loncheras con descuentos de hasta 12,1% durante el Prime Day.

A los consumidores les quedan más compras de regreso a la escuela de lo habitual



Un sondeo de la Asociación Nacional de Minoristas aseguró que aunque "es típico que la mayoría de los consumidores todavía tengan que hacer compras a medida que comienzan las clases, generalmente están más avanzados" que lo que están este año. Es decir, por más que adelantaron las compras, aun quedan muchos artículos por comprar.

A principios de agosto, los compradores de K-12 y universitarios han completado poco menos de la mitad de sus compras, detrás de donde normalmente se encuentran en este periodo del año:

En el caso de K-12 un 46% (menos progreso) en 2025 vs. 53% de 2024. Por otro lado, los universitarios un 47% (menos progreso) en 2025 en comparación con un 51% en 2024.

Se estima que a principios de agosto, "sólo el 12% de los compradores de K-12 y el 10% de los compradores universitarios han terminado de recoger todos los artículos de su lista".

¿Cuándo es el inicio de clases?

El año escolar generalmente comienza en agosto o principios de septiembre. Sin embargo, existen variaciones diferentes dependiendo del estado y del distrito escolar.

Por ejemplo, en el condado de Miami-Dade (Florida), algunas escuelas comienzan el 14 de agosto, mientras que otros condados inician el 11 de agosto. En California el inicio del año escolar puede variar, pero generalmente se encuentra entre finales de agosto y principios de septiembre. En Nueva York, las clases suelen empezar a finales de agosto o principios de septiembre.