Estudiantes destrona a Flamengo y disputará la final de la Copa Libertadores

El Estudiantes de La Plata logró la épica en la Copa Libertadores 2026 al derrotar al vigente campeón de la máxima competición del fútbol sudamericano, el Flamengo, y disputará la final ante el Palmeiras, que se deshizo del Fluminense en la otra semifinal.. El equipo argentino, uno de los más laureados de su país, está ante la oportunidad de sumar el quinto título a sus vitrinas, tras los conseguidos en las ediciones de 1968, 1969, 1970, 2009. A lo largo de su historia únicamente perdió una final de la Copa Libertadores (1971).. En el encuentro de vuelta, disputado en el estadio Maracaná (Brasil), el marcador final fue de 0-0, mismo resultado que en la ida. Ambos equipos tuvieron que desempatar desde la pena máxima.. En la tanda de penaltis el héroe fue Fernando Muslera. El arquero uruguayo de Estudiantes detuvo tres lanzamientos del Flamengo, logrando el reconocimiento y los elogios de todos sus compañeros.. "Hace mucho que no se llegaba a una instancia así y ahora queda disfrutar y seguir con el cuchillo entre los dientes", dijo Muslera, visiblemente emocionado, al término del encuentro.. Tras la derrota, el técnico de Flamengo, el portugués Leonardo Jardim, dejó su futuro en el aire al no haber podido llevar al equipo, al menos, hasta la final y luchar por defender el trono.. "Es una decepción muy grande. Nunca en mi vida hui de mis responsabilidades y no lo voy a hacer ahora", señaló Jardim.. Con este triunfo, Estudiantes evitó que se reeditase la final del año pasado.. La final se disputará el el 28 de noviembre en el Estadio Centenario (Montevideo, Uruguay).