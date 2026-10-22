Los Rays y los Brewers disputan una Serie Mundial histórica: dos equipos de bajo presupuesto buscan su primer título con talento hispano en el terreno

Los Tampa Bay Rays y los Milwaukee Brewers protagonizarán desde este viernes una Serie Mundial histórica. Ambos equipos, caracterizados por operar con presupuestos inferiores a los de las grandes franquicias de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB), buscarán conquistar por primera vez el campeonato en la edición número 122 del clásico de otoño.

La final, disputada al mejor de siete partidos, representa un desafío a la idea de que solo los equipos con mayores recursos económicos pueden levantar el trofeo. Además, el enfrentamiento llega en un momento de tensión laboral en la MLB, cuyo convenio colectivo con el sindicato de jugadores vence el 1 de diciembre, en medio de las expectativas de un posible cierre patronal por las diferencias sobre la implantación de un tope salarial.

Los Brewers alcanzaron la final después de barrer a los Los Angeles Dodgers, campeones de las dos temporadas anteriores, en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Milwaukee cuenta con una nómina salarial de 143,5 millones de dólares, muy por debajo de los 338 millones de los angelinos.

Los Rays, por su parte, destinaron 98,3 millones de dólares a salarios y eliminaron a los New York Yankees en su camino hacia la Serie Mundial. Las dos franquicias presentan las nóminas salariales más bajas entre los equipos que han disputado una final desde la interrupción de la competición que impidió celebrar la Serie Mundial de 1994.

Una final inédita en más de cuatro décadas

El enfrentamiento también destaca por su carácter histórico: será la primera vez desde 1980 que dos equipos que nunca han ganado una Serie Mundial se midan por el título. En aquella ocasión, los Philadelphia Phillies derrotaron a los Kansas City Royals.

Los Rays, fundados en 1998, disputaron anteriormente las finales de 2008 y 2020. Perdieron la primera frente a Philadelphia y la segunda contra los Dodgers.

Los Brewers, por su parte, llegaron a su única Serie Mundial en 1982, cuando cayeron ante los St. Louis Cardinals en siete encuentros. La franquicia nació en 1969 como Seattle Pilots y se trasladó a Milwaukee al año siguiente.

La afición de Milwaukee espera ahora celebrar un campeonato que lleva 44 años sin volver a disputar. «La ciudad está lista», afirmó el primera base de los Brewers, Jake Bauers, quien también aseguró que los seguidores están preparados para la cita.

El mánager de Milwaukee, Pat Murphy, destacó la influencia de la afición en el rendimiento del equipo. «Esos aficionados son apasionados. Querían esto y nuestros jugadores percibieron cuánto lo deseaban», señaló.

Freddy Peralta y Yandy Díaz, entre las figuras latinas

La presencia de jugadores con trayectorias en ambas franquicias añade otro elemento de interés a la final. Entre ellos figura el dominicano Freddy Peralta, quien fue elegido jugador más valioso (MVP) de la Serie de Campeonato de la Liga Americana tras su recorrido por Milwaukee y su posterior llegada a Tampa Bay.

Peralta jugó ocho años con los Brewers antes de ser traspasado en enero a los New York Mets, que lo enviaron a los Rays en agosto.

Bauers, elegido MVP de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, debutó en las Grandes Ligas con Tampa Bay en 2018 y afronta su tercera temporada con Milwaukee. El lanzador estrella de los Rays, Drew Rasmussen, también comenzó su carrera en las mayores con los Brewers, en 2020, antes de ser traspasado a Tampa Bay en 2021.

En el conjunto de Tampa Bay también destaca el bateador designado Yandy Díaz, uno de los tres jugadores de esta Serie Mundial que ya han disputado una final.