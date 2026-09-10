Champions League: El campeón y el Barça arrancan a todo gas; Liverpool y Arsenal se imponen a unos rocosos Atlético y Nápoles

Ferrán Torres celebra uno de sus tres goles ante el Slovan de Bratislava AFP

Publicado por AFP 10 de septiembre, 2026

El Paris Saint-Germain, defensor del título, y el FC Barcelona, uno de los principales candidatos a destronarle, empezaron este miércoles en la Liga de Campeones 2026-2027 con sendas goleadas ante su público, contra Slovan Bratislava (6-1) y Feyenoord (5-1), respectivamente. Todo ello en una tanda de partidos del miércoles en la primera jornada en la que dos grandes ingleses, Arsenal y Liverpool, sacaron adelante partidos delicados en Nápoles (1-0) y contra el Atlético de Madrid (2-1).

Ambos pasan así a ocupar las dos primeras posiciones de la tabla de clasificación del grupo único de 36 equipos por su mejor diferencia de goles, con el equipo de la capital francesa como líder.

El campeón ya es líder

En crisis en el ámbito doméstico tras caer en la Supercopa de Francia y solo sumar dos puntos en las tres jornadas de Ligue 1 por ahora disputadas, el PSG se reencontró con el triunfo y lo hizo de la mejor manera, con un set 6-1 a favor ante un Slovan Bratislava inofensivo.

El nuevo ídolo del Parque de los Príncipes, el recién llegado atacante español Ferran Torres, se ganó los focos con un triplete (31', 47', 57'), después de que Ousmane Dembélé, que dio dos asistencias a su compañero valenciano, hubiera abierto el camino con un doblete (17', 23'). Los eslovacos firmaron el del honor en el 59' por medio de Suleiman Camara y el PSG selló el sexto y definitivo ya en los compases finales, por medio de otro español, Fabián Ruiz (88').

"Hemos tenido muchas ocasiones y mucha efectividad esta noche y eso es importante para empezar esta competición", subrayó el entrenador Luis Enrique.

Un Barça que da miedo

La amplia goleada parisina impidió que el Barça durmiera líder, pero los catalanes pueden saborear en cualquier caso un gran debut, con un 5-1 sobre el Feyenoord neerlandés en el Camp Nou. Los dos goles de Raphinha (3', 59') y los tantos de Karim Adeyemi (22'), Lamine Yamal (77') y el recién llegado Gabriel Jesus (85') dieron la victoria al Barça ante un equipo de Róterdam para el que marcó Sem Steijn (82').

El Barça sigue por ahora imparable: en LaLiga es líder, con un pleno de cuatro triunfos. "Controlamos el partido, dominamos y es fantástico verlo. Es nuestro estilo y cómo queremos jugar", celebró el técnico del Barcelona, Hansi Flick.

Jornada festiva para los equipos ingleses

Para el fútbol inglés, el miércoles trajo dos alegrías, con las victorias del Arsenal, vigente subcampeón, en Nápoles por 1-0 y del Liverpool en casa por 2-1 ante el Atlético de Madrid.

Martin Odegaard fue el encargado de desatascar un partido que se complicaba por momentos para el Arsenal y que el noruego decidió con un tanto en el 75'.

En el caso del Liverpool fue con remontada incluida ya que el Atlético se adelantó en el 17' con un gol de Marcos Llorente, antes de que los Reds dieran la vuelta a la situación gracias al húngaro Dominik Szoboszlai (40') y el argentino Alexis Mac Allister (50').

"Me ha encantado esta noche. El ambiente ha sido increíble y me siento afortunado por poder vivir momentos así", declaró el nuevo entrenador del Liverpool, el español Andoni Iraola.

En el ataque del Atlético fue titular el argentino Julián Álvarez, que dio la asistencia para el tanto de Llorente y se mostró activo, intentando pasar la página de su reciente frustrada salida del equipo colchonero.

Demirovic se luce ante el viking y colidera el ránking de goleadores

En el resto de partidos destacó el gran partido del bosnio Ermedin Demirovic, que con un triplete en los primeros 32 minutos de partido dio el triunfo al Stuttgart contra el Viking noruego (3-1) y colidera la tabla de anotadores junto a Ferran Torres.

Por su parte, el Sporting de Lisboa dominó 3-1 al Galatasaray, con tantos del mozambiqueño Geny Catamo, el colombiano Luis Suárez (de penal) y el uruguayo Rodrigo Zalazar.

El jueves se completa la primera jornada de esta Champions, con seis partidos en los cuales Bayern Munich y Manchester United tienen debuts en principio asequibles contra el Bodo/Glimt noruego y el Sabah azerbaiyano, respectivamente.