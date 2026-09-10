US Open: Rybakina amarra el número 1 y se jugará el pase a la final con Coco Gauff, Zverev supera sus dudas y se planta en semifinales

Publicado por AFP 10 de septiembre, 2026

La kazaja Elena Rybakina aseguró este miércoles convertirse en la próxima número uno del tenis femenino al clasificar a las semifinales del US Open, donde le espera un apasionante duelo ante la estrella local Coco Gauff. En la rama masculina, el alemán Alexander Zverev sacó el último boleto a unas semifinales que lo medirán al ruso Karen Khachano, mientras los estadounidenses Ben Shelton y Frances Tiafoe ya estaban emparejados en la otra llave.

En la otra semifinal femenina ya estaban instaladas la bielorrusa Aryna Sabalenka, dueña del número uno hasta este miércoles, y la estadounidense Jessica Pegula. Mientras el título masculino está más abierto que nunca, sin Carlos Alcaraz ni Jannik Sinner ya en el cuadro, las semifinales femeninas fueron copadas por las cuatro primeras cabezas de serie.

Este pleno ocurre por segunda vez en la historia del US Open, después de 1975, y por primera ocasión en un Grand Slam desde 2009 en Wimbledon. Además de la pugna por el trofeo, en el torneo femenino también estaba en juego el liderato de la WTA, que Rybakina tenía garantizado alcanzar si llegaba a semifinales.

Fin de trayecto para Zheng, la sorpresa del torneo

La kazaja cumplió con un triunfo por 3-6, 6-1 y 6-4 ante la china Zheng Qinwen, campeona olímpica en París 2024, y el lunes acabará con el reinado de Sabalenka, que se prolongaba desde octubre de 2024. "Cuando era niña, nunca pensé que iba a ser profesional ni que siquiera iba a jugar torneos de este tipo", dijo Rybakina echando la mirada atrás.

"Es un gran logro, y siento que es algo para apreciar y pensar en ello aún más cuando termines tu carrera, ahora hay que seguir adelante", recalcó Rybakina, ganadora de Wimbledon en 2022 y del Abierto de Australia este año.

A los 27 años y 89 días, se convirtió en la segunda jugadora más veterana en alcanzar por primera vez el liderato de la WTA, solo por detrás de la alemana Angelique Kerber (28 años).

De haber fallado ante Zheng, Rybakina hubiera permitido que Sabalenka, Pegula o Gauff alcanzaran el número uno en caso de ganar el título. Conteniendo la presión, la kazaja fue capaz de responder ante Zheng tras perder el primer set y de apoderarse del doble botín tras dos horas y 14 minutos de juego.

Para la china fue el final de su torneo de regreso a la élite tras la larga recuperación de la lesión de codo del año pasado.

Coco Gauff supera dos bolas de partido y llega a semifinales

En otra de las muchas remontadas en cuartos, Coco Gauff salvó dos pelotas de partido para vencer a la joven rusa Mirra Andreeva por 2-6, 7-6 (9/7) y 6-2. La estadounidense sigue ilusionando a su enorme afición al meterse en semifinales por primera vez desde 2023, año de su primera coronación en el Grand Slam de su país.

A la estadounidense, que no se había dejado un set en este torneo, le asaltaron sus antiguos problemas al servicio en este pulso entre las dos últimas campeonas de Roland Garros. Andreeva se adjudicó el primer set con autoridad y el segundo desembocó en un tiebreak en el que dejó escapar con vida a Gauff al desperdiciar dos pelotas de partido con dos golpes de derecha fallidos.

La rusa, ganadora de su primer Grand Slam en junio en Roland Garros, no se recuperó de esta ocasión perdida y, completamente ofuscada, permitió que Gauff llegara a la meta y lo celebrara con golpes de pecho repleta de orgullo. "Solo intentaba salir de la pista sin arrepentimientos", dijo Gauff.

Zverev, el favorito alcanza las semifinales sin convencer

Cuando arrancó la jornada del miércoles, en Flushing Meadows todavía resonaba la eliminación del español Carlos Alcaraz a manos del local Ben Shelton, en una épica batalla finalizada pasadas las tres y media de la madrugada. La caída del vigente campeón aseguró que el domingo habrá un nuevo monarca del US Open.

Shelton tratará el viernes de hacerse un puesto en esa final frente a su amigo Frances Tiafoe, ambos pugnando por ser el primer campeón estadounidense desde Andy Roddick en 2003. Por el otro lado del cuadro se adentró Alexander Zverev con una deslucida victoria ante el neerlandés Botic van de Zandschulp por 6-2, 7-5 y 6-1.

El alemán, único semifinalista de todos los Grand Slam del año, parte ahora como claro favorito ante el ruso Karen Khachanov, que también avanzó el miércoles cuando el belga Alexander Blockx se retiró por lesión cuando perdía por 6-2, 7-5 y 3-2.