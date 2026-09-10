No hubo revancha: los Seahawks volvieron a vencer a los Patriots en el partido inaugural de la temporada de la NFL

Momento de un partido entre los Patriots y los SeahawksAFP

Publicado por AFP 10 de septiembre, 2026

Los Seattle Seahawks se sacudieron la lesión temprana de Sam Darnold para vencer a los New England Patriots por 13-10 en el partido inaugural de la NFL, lo que supuso un nuevo revés para el equipo al que derrotaron en la Super Bowl de la temporada pasada.

El quarterback suplente Drew Lock lanzó para 187 yardas y un touchdown a Jackson Smith-Njigba, mientras los actuales campeones de Seattle remontaban un 10-0 en contra para lograr su undécima victoria consecutiva.

La última derrota supuso un nuevo revés para el mariscal de campo de Nueva Inglaterra, Drake Maye, quien lanzó tres costosas intercepciones, incluida una especialmente desafortunada en los últimos segundos desde la distancia de un gol de campo, echando por la borda un partido irregular en defensa.

Maye —que ya había sufrido seis placajes en la Super Bowl de febrero y sufrió tres más en este partido— fue interceptado por el cornerback de los Seahawks, Josh Jobe, en la zona de anotación.

La velada de Seattle comenzó de forma festiva

"El partido estaba en juego. Ya sabes, cuarto cuarto… solo ganábamos por tres puntos, y teníamos que quitarles el balón, y lo hicimos,", dijo Jobe. "¡Madre mía, lo hemos conseguido! Aquí estamos, con un balance de una victoria y ninguna derrota", dijo Lock.

Y también fue una noche para olvidar para los nuevos fichajes de los Patriots, ya que AJ Brown se retiró cojeando con una lesión en el tobillo y Romeo Doubs sufrió una intercepción y fue culpable de un terrible fallo en la recepción poco antes de la segunda.

La velada en Seattle comenzó de forma festiva. Se desplegó una nueva pancarta del campeonato de la Super Bowl LX desde las colosales vigas del Lumen Field. Mike McCready, de Pearl Jam, interpretó el himno nacional.

Pero el ambiente se empañó en la primera serie ofensiva del partido. Darnold fue derribado en tercera oportunidad por Dre'Mont Jones, y se dirigió cojeando al vestuario pasando por la tienda médica, agarrándose la cadera. No volvió al campo.

Eli Raridon anotó el primer touchdown de la temporada

Los Patriots golpearon primero. Maye lanzó el balón 34 yardas a Brown en el borde de la zona de anotación. Se pitó una interferencia defensiva de pase, y Maye lanzó inmediatamente un pase corto por encima de la defensa al ala cerrada recién fichado Eli Raridon para el primer touchdown de la temporada.

Seattle contraatacó. El veterano receptor Cooper Kupp realizó una espectacular recepción en picado con una sola mano de un pase de Lock, que supuso una ganancia de 24 yardas en tercera oportunidad. La pareja celebró entonces un pase de touchdown, pero la anotación fue anulada por un cambio ilegal de formación, y los Seahawks se conformaron con un gol de campo.

Tras una prometedora jugada de los Patriots, el ambicioso lanzamiento en profundidad de Maye hacia Romeo Doubs rebotó en los dedos de Rodney Thomas y llegó a Nehemiah Pritchett, lo que supuso la primera intercepción del partido.

Los Seahawks se lo hicieron pagar a Maye. En 4.ª y 1, Lock pasó a un Smith-Njigba desmarcado, quien superó a la defensa de los Patriots a la velocidad del rayo para anotar un touchdown de 45 yardas, empatando el partido a 10-10.

Seattle volvió a avanzar, con Lock lanzando pases consecutivos antes de adentrarse 14 yardas en la zona roja. Una serie de errores desde una posición muy prometedora hizo que solo se consiguiera un gol de campo.

Maye, desesperado

Un Maye cada vez más desesperado sufrió su primer placaje de la noche al intentar abrirse paso entre la defensa de Seattle. Le siguieron rápidamente otros dos, aunque los Patriots lograron de alguna manera avanzar con el balón, superando con éxito dos cuartas oportunidades.

Pero intuyendo una oportunidad de anotar un touchdown ganador, a pesar de estar en rango de gol de campo, Maye lanzó un pase largo hacia la derecha a Mack Hollins en la zona de anotación, lo que provocó la intercepción de Jobe que puso fin al partido.

"Ya lo hemos superado. Esta es una nueva temporada. Ya celebramos lo de la pancarta. Es hora de descubrir cómo serán los Seahawks de 2026", afirmó Lock.