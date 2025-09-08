Carlos Alcaraz se quedó con el US Open y recuperó el número uno del ranking ATP

Publicado por Joaquín Núñez 7 de septiembre, 2025

Carlos Alcaraz derrotó a Jannik Sinner y se coronó campeón del US Open. El español venció al italiano en cuatro sets, 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4, para quedarse también con el número uno del ranking ATP. Alcaraz ganó su sexto torneo de Grand Slam y su segundo del año, tras imponerse también en Roland Garros frente al mismo rival.

A excepción del último, los sets se caracterizaron por un marcado dominio de uno de los dos protagonistas. Carlitos golpeó primero con un quiebre en el game inicial y posteriormente amplió la ventaja para llevarse el primer parcial. Su agresividad y efectividad en los golpes sorprendieron a Sinner, quien se reactivó en el segundo set. Con muchos menos errores no forzados, logró igualar el partido.

Alcaraz recuperó su nivel inicial en el tercer parcial, en el que se llevó puesto al campeón defensor y solo perdió un game. Aunque la paridad volvió inicialmente en el cuarto set, logró quebrar el servicio del italiano en el quinto game y selló el título con un 6-4.

Durante su discurso de victoria, el tenista español reconoció el trabajo de sus entrenadores y el apoyo de seres queridos: "Mi equipo, mi familia, tengo mucha suerte de tenerlos, sinceramente. Hacen un trabajo duro para hacerme mejor, no sólo en lado profesional, sino como persona también. Cada logro que consigo es gracias a ustedes. Esto también es suyo”.

Por su parte, Sinner le agradeció al público y reconoció el alto nivel de su rival. “En primer lugar quiero felicitar a Carlos y todo su equipo por el gran trabajo que hay detrás de un momento como este. Hoy ha estado mejor que yo. Son increíbles. Ver el estadio lleno… hacen que este lugar sea tan especial y estoy muy contento de estar aquí en la pista. Lo dimos todo para dar el mejor espectáculo posible”, expresó.

Alcaraz, actualmente de 22 años, se convirtió en el segundo jugador más joven de la Era Abierta con seis coronas de Grand Slam. Solo le falta ganar un Australian Open para sentarse en la mesa de los jugadores que ganaron los cuatro 'majors'.